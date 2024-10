Un initié affirme que Ben Affleck est prêt à recommencer à sortir avec Jennifer Lopez, mais il aurait une exigence pour un partenaire

La vie amoureuse de Ben Affleck a été des montagnes russes ces dernières années, avec son relation avec Jennifer Lopez faisant constamment la une des journaux. Le drame a été au premier plan, depuis leur rupture sur Internet réunion et mariage à Vegas à leur séparation et La récente demande de divorce de JLo . Les rapports suggèrent que la chanteuse de « Jenny From the Block » passe à autre chose et revoir d’autres hommes . Maintenant, un initié affirme que Ligue des justiciers Le vétéran est également prêt à y retourner, même s’il a une condition fondamentale pour tout futur partenaire.

Selon un scoop de Courrier quotidien le Batman contre Superman l’artiste ne glisse pas encore correctement – non, il serait consciencieux avec toute personne intéressée à partager un café au lait ou à se détendre pour un moment films Netflix à venir et du temps de détente. Affleck dit qu’il veut garder les choses décontractées jusqu’à ce que les demandes de divorce soient finalisées. La source proche de l’acteur a déclaré au média :

Ben n’a pas abandonné les relations et se sent enfin prêt à aller de l’avant et à recommencer à sortir ensemble. Il ne va pas se lancer dans quelque chose de sérieux jusqu’à ce que le divorce soit finalisé, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas sortir avec quelqu’un.

Le Argo star, qui a été ouvert sur ses luttes contre l’alcoolisme donnerait la priorité à sa sobriété à mesure qu’il avance. Selon la source, l’acteur oscarisé a clairement fait savoir qu’il souhaitait sortir avec quelqu’un qui partage son engagement en faveur d’un mode de vie sobre. Cette condition, révèle notre source, n’est pas négociable pour l’acteur qui cherche à reconstruire sa vie après le divorce :

Il veut seulement sortir avec quelqu’un qui est sobre ou en convalescence. Ces deux dernières années ont été difficiles pour Ben et alors qu’il commence à guérir, une chose est très claire : son rétablissement passe avant tout. Il ne va pas mettre sa sobriété en danger.

Le rapport souligne que, même si Ben Affleck ne recherche actuellement rien de sérieux, il reste ouvert à l’idée d’une romance. Cependant, ses proches auraient exprimé leur inquiétude affirmant qu’il a « changé de vice » et qu’il a peut-être développé une tendance à devenir un « accro à l’amour ». Des sources affirment que l’acteur hollywoodien de 52 ans a été troublé d’apprendre que ses proches s’inquiétaient d’une éventuelle rechute, surtout après être resté sobre pendant une période prolongée. Étant donné que le Ville Les combats de la star contre la dépendance ont été si publics qu’il est quelque peu rassurant de le voir donner la priorité à son rétablissement alors qu’il avance dans sa vie amoureuse.

La source n’a pas encore nommé d’heureux prétendants susceptibles d’attirer l’attention de la vedette, mais elle a été claire : le gars est en train d’être très sélectif. Si cela est vrai, cela aurait du sens : après être sorti d’une relation aussi médiatisée avec tous ses hauts et ses bas, prendre du temps pour prendre soin de soi et réfléchir est exactement ce dont il a besoin. Le Chasse de bonne volonté le co-scénariste semble donner la priorité à lui-même, à sa famille et à sa sobriété, ce qui est un pas en avant positif.

Bien que Bennifer 2.0 soit terminé, les deux stars sont toujours occupées par leur carrière cinématographique. Si vous êtes curieux, gardez un œil sur Calendrier de sortie des films 2025 pour leurs projets à venir.