Un ingrédient présent dans les Doritos rend la peau de la souris transparente et pourrait avoir des applications médicales

Des scientifiques de l’Université de Stanford ont récemment réussi à rendre la peau d’une souris transparente en utilisant un colorant alimentaire courant, ce qui, selon l’auteur de l’étude, pourrait avoir des avantages intéressants pour les humains une fois que des recherches supplémentaires auront été menées.

L’article, intitulé « Obtenir une transparence optique chez les animaux vivants grâce à des molécules absorbantes », a été publié dans la revue « Science » le 5 septembre.

Les chercheurs ont utilisé une solution de tartrazine rouge, un colorant alimentaire connu sous le nom de FD&C Yellow 5, sur l’abdomen, le cuir chevelu et les membres postérieurs d’une souris sous sédation, indique un communiqué de l’Université de Stanford.

Le colorant a rendu la peau de la souris rouge, ce qui a ensuite rendu la peau transparente – et les organes de la souris étaient visibles à l’œil nu, indique le communiqué.

« Les chercheurs pensent qu’il s’agit de la première approche non invasive permettant de rendre visibles les organes internes vivants d’une souris », indique le communiqué.

Les effets ne sont pas permanents, a précisé Stanford. La peau de la souris est redevenue normale une fois le colorant éliminé.

Les résultats de l’étude ont même surpris les chercheurs.

« Le plus surprenant dans cette étude, c’est que nous nous attendons généralement à ce que les molécules colorantes rendent les objets moins transparents », a déclaré le Dr Guosong Hong, professeur adjoint de science et d’ingénierie des matériaux à Stanford et auteur principal de l’étude, dans un courriel adressé à Fox News Digital. « Par exemple, si vous mélangez de l’encre bleue à de l’eau, plus vous ajoutez d’encre, moins la lumière peut passer à travers l’eau. »

Cependant, lorsque la tartrazine est dissoute dans la peau ou les muscles – des matériaux normalement opaques – « le matériau devient plus clair – mais seulement dans la partie rouge du spectre lumineux », a-t-il déclaré.

« Cela va à l’encontre de ce que nous attendons généralement des colorants », a ajouté Hong.

Bien que cette étude n’ait été réalisée que sur des animaux, la capacité de rendre la peau temporairement transparente « pourrait offrir une variété d’avantages en biologie, en diagnostic et même en cosmétique », a déclaré Hong à Fox News Digital.

« Par exemple, au lieu de recourir à des biopsies invasives, les médecins pourraient être en mesure de diagnostiquer des tumeurs profondes en examinant simplement les tissus d’une personne sans avoir recours à une ablation chirurgicale invasive », a-t-il déclaré.

« Cette technique pourrait potentiellement rendre les prises de sang moins douloureuses en aidant les phlébotomistes à localiser facilement les veines sous la peau », a-t-il déclaré. « Elle pourrait également améliorer des procédures comme le détatouage au laser en permettant un ciblage plus précis du pigment sous la peau. »

Le FD&C jaune 5 se trouve dans de nombreux aliments, notamment les sodas, les bonbons, les chips et les pâtisseries, y compris les Doritos, indique le site Web du produit.

Mais les gens ne devraient pas encore se frotter les mains avec des colorants, a déclaré Hong.

« Nous déconseillons fortement de tenter cette opération sur la peau humaine, car la toxicologie des molécules de colorant chez l’homme, en particulier lorsqu’elles sont appliquées par voie topique, n’a pas été entièrement évaluée », a-t-il déclaré.

La peau humaine, a déclaré Hong, est « considérablement plus épaisse que la peau de souris », et la couche externe de l’épiderme est une « barrière substantielle qui empêche l’administration efficace de molécules dans le derme ».

Mais cela pourrait encore devenir une réalité d’ici peu.

« Une méthode sûre d’administration percutanée de molécules absorbant la lumière, après une évaluation complète de ses effets potentiels sur la peau humaine, pourrait conduire à son application clinique dans le futur », a-t-il déclaré.