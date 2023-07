Un ingénieur se fait passer pour un fonctionnaire du ministère de l’emploi d’Amit Shah et est arrêté

Un ingénieur civil sans emploi a été arrêté pour avoir prétendument usurpé l’identité d’un OSD auprès du ministre de l’Intérieur de l’Union et tenté de se faire nommer haut fonctionnaire pour le projet Ganga Expressway, a annoncé dimanche la police.

Robin Upadhyay, 48 ans, résident de Meerut dans l’Uttar Pradesh, a affirmé avoir travaillé dans de nombreuses entreprises multinationales pendant plus de 25 ans, ont-ils déclaré.

Avec le subterfuge, Upadhyay cherchait le poste de vice-président-coordinateur de projet pour le projet d’autoroute, a indiqué la police.

L’affaire a été révélée après qu’un Akshat Sharmaa s’est approché du poste de police cybernétique de New Delhi avec la plainte selon laquelle il avait reçu un e-mail sur sa carte d’identité officielle d’une « fausse » adresse e-mail d’une personne prétendant être un Rajeev Kumar, un officier – Devoir spécial auprès du ministre de l’Intérieur de l’Union.

La personne dans son courrier a déclaré qu’on lui avait demandé de transmettre des instructions pour que Robin Upadhyay soit nommé vice-président associé principal et coordinateur de projet pour le projet Ganga Expressway, a déclaré Sharma dans sa plainte.

La police, dans son enquête, a découvert que l’adresse e-mail [email protected] était fausse et créée dans le but de tromper les gens.

« Sur la base d’une surveillance technique, notre équipe s’est concentrée sur le principal suspect Robin Upadhyay et sur la base d’une analyse technique, il a été appris que le courrier avait été créé il y a six ou sept jours et a été retrouvé enregistré au nom d’Upadhyay.

« Le suspect a ensuite été retrouvé et sur la base d’un interrogatoire initial, il a été arrêté à son domicile à Meerut samedi soir et arrêté plus tard dans l’affaire », a déclaré Hemant Tiwari, sous-commissaire de police supplémentaire (New Delhi).

Interrogé, Upadhyay a révélé qu’en tant qu’ingénieur civil, il avait une vaste expérience dans les projets de construction civile, et il pensait obtenir une fausse référence pour obtenir un emploi, a déclaré Tiwari.

« Par conséquent, il a recherché des projets d’autoroutes en cours et leurs progrès. Après cela, il a créé un identifiant de messagerie se faisant passer pour Rajeev Kumar, OSD auprès du ministre de l’Intérieur de l’Union.

« Il a également joint son CV montrant ses références pour obtenir le poste », a déclaré Tiwari.

