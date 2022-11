Un ingénieur logiciel de l’Inde dit qu’il a été congédié par Meta 2 jours après avoir déménagé au Canada pour son travail

Un employé de Meta a déclaré qu’il avait été licencié deux jours après avoir déménagé de l’Inde au Canada pour le travail.

Meta a licencié 11 000 employés, soit 13 % de ses effectifs.

Le bureau de Meta au Canada avait précédemment annoncé qu’il ouvrait 2 500 emplois dans un centre d’ingénierie prévu.

Un employé de Meta dit qu’il a été licencié de l’entreprise deux jours après avoir déménagé de l’Inde au Canada pour le travail.

Himanshu V., un ingénieur logiciel indien, a écrit dans un Poste LinkedIn le 10 novembre qu’il faisait partie des milliers d’employés touchés par les licenciements massifs de Meta.

“J’ai déménagé au Canada pour rejoindre #Meta et 2 jours après mon arrivée, mon voyage a pris fin car je suis touché par le licenciement massif”, a écrit Himanshu, un ingénieur logiciel, dans le message. “Mon cœur va à tous ceux qui sont confrontés à une situation difficile en ce moment.”

En quatre jours, la publication d’Himanshu a suscité plus de 22 000 réactions et 1 000 commentaires sur LinkedIn. Insider n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le compte d’Himanshu. Himanshu n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

Le 9 novembre, Meta annoncé il supprimerait plus de 11 000 employés, soit environ 13 % de ses effectifs.

“Je considère les licenciements comme un dernier recours, nous avons donc décidé de limiter les autres sources de coûts avant de laisser partir nos coéquipiers”, Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré dans un article de blog.

Meta employait environ 1 800 personnes au Canada, le site technique local BetaKit a signalé le 9 novembre, citant la page LinkedIn de Meta.

Himanshu a écrit sur LinkedIn qu’il cherche maintenant un emploi au Canada ou en Inde mais qu’il n’a “aucune idée” de ce qui l’attend. Il avait auparavant travaillé dans des entreprises technologiques telles que GitHub et Adobe, selon son profil.

Himanshu n’est pas le seul employé soudainement licencié par Meta quelques jours après avoir quitté l’Inde.

Vishwajeet Jha, ancien ingénieur logiciel chez Amazon, a écrit dans un post LinkedIn le 11 novembre qu’il était à Meta depuis trois jours avant d’être licencié.

“Vraiment triste que cela se soit produit”, a écrit Jha, ajoutant que le processus d’obtention d’un visa de travail pour le Canada était “long”.

Neelima Agarwal, une ingénieure en logiciel qui a déménagé de l’Inde au Canada en novembre, a déclaré qu’elle avait été licenciée deux jours après avoir rejoint l’entreprise.

Dans un Article Linkedin du 9 novembre, Agarwal a écrit qu’elle avait le cœur brisé d’avoir été licenciée après avoir déménagé au Canada. Le message d’Agarwal avait suscité plus de 6 4000 réactions et plus de 480 commentaires par heure de presse.

Les licenciements massifs au bureau de Meta au Canada surviennent huit mois après que l’entreprise a annoncé son intention d’ouvrir un centre d’ingénierie basé à Toronto qui créerait 2 500 emplois, par un communiqué de presse Meta.

Jha, Agarwal et Meta n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.

Les employés de Meta des bureaux du monde entier se sont tournés vers LinkedIn pour écrire des “messages de badge” – des messages de départ avec leurs cartes d’identité – après avoir été licenciés de l’entreprise, Insider précédemment signalé.

“Officiellement devenu une victime des licenciements massifs chez Meta ce matin … mais honnêtement, je ne suis même pas du tout salé”, a écrit Chad Lesher, un ancien responsable de la stratégie Meta, dans un article sur LinkedIn le 10 novembre.