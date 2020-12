Un ancien ingénieur de Tesla se prépare à affronter la société d’Elon Musk devant le tribunal, seul, pour accuser le géant de la technologie de ruiner sa réputation professionnelle.

Cristina Balan, une nerd de la mécanique autoproclamée d’origine roumaine, a été embauchée chez Boeing en 2010 pour aider à concevoir le bloc-batterie de la berline de luxe tout électrique Model S. Son initiale était estampée sur l’emballage de la batterie de la voiture.

Ses problèmes ont commencé en 2014, lorsque Musk a envoyé un e-mail à tout le personnel pour leur dire d’abandonner l’idée d’une hiérarchie d’entreprise, leur disant que c’était une façon de penser « stupide », chronophage et dépassée.

Cristina Balan a travaillé pour Tesla de 2010 à 2014 et les poursuit maintenant pour diffamation

Elon Musk, le fondateur sud-africain de Tesla, a demandé à des employés de soulever des problèmes

«Tout le monde chez Tesla peut et doit envoyer un e-mail / parler à quelqu’un d’autre selon ce qu’il pense être le moyen le plus rapide de résoudre un problème pour le bénéfice de toute l’entreprise», a-t-il écrit dans le texte obtenu par Inc.com.

«Vous pouvez parler au responsable de votre manager sans sa permission, vous pouvez parler directement à un vice-président dans un autre département, vous pouvez me parler, vous pouvez parler à n’importe qui sans la permission de quelqu’un d’autre.

«De plus, vous devriez vous considérer comme obligé de le faire jusqu’à ce que la bonne chose se produise.

Balan avait des inquiétudes concernant les tapis de pied de la Model S, qui, selon elle, avaient tendance à se recroqueviller sous les pédales dans un défaut potentiellement dangereux. Elle pensait que l’entreprise attribuait des contrats pour des matériaux basés sur des amitiés plutôt que sur la qualité et le prix.

Elle a déclaré que les superviseurs de l’ingénierie intérieure à l’époque avaient reconnu les problèmes de sécurité, mais a noté qu’un rappel des tapis de sol aurait coûté cher.

Elle a envoyé un courriel à Musk et a demandé une réunion.

Quelques jours plus tard, a-t-elle déclaré au Los Angeles Times, un responsable des ressources humaines est apparu à son bureau et a déclaré: « Vous voulez donc parler à Elon, non? Eh bien, allons-y.

Balan se décrit comme une geek de la mécanique, qui jouait avec des pinces et des machines lorsqu’elle était enfant

Elle a été conduite à travers les bureaux de Fremont, en Californie, et dans une pièce où elle a été rencontrée avec son patron et un avocat de l’entreprise.

«Je savais que j’aurais dû retourner à mon bureau», dit-elle. «C’est bizarre, ai-je pensé. Ce ne sera pas une réunion avec Elon.

Balan a déclaré au journal que le responsable des ressources humaines lui avait fortement suggéré d’abandonner ses plaintes concernant les contrats avec les fournisseurs.

Balan a dit non.

«OK, c’est ton entretien de départ», se souvient Balan.

On lui a remis des papiers de démission et on lui a demandé de les signer.

Lorsqu’elle a protesté, a-t-elle déclaré, un responsable de Tesla a menacé de la faire conduire à l’extérieur avec des menottes.

Le fonctionnaire, a-t-elle dit, lui a dit: « C’est ce qui se passe si vous ne savez pas comment garder la bouche fermée. »

Balan a travaillé pour Boeing avant de rejoindre Tesla en 2010 en tant qu’ingénieur sur la Model S

Balan a déclaré qu’elle avait insisté pour ajouter une ligne aux documents: « Je démissionne pour le poste qui m’a été confié il y a un mois, car j’ose parler à la direction principale, ainsi que les personnes qui ont eu la chance de prendre la parole. menacé.

Elle a ensuite été escortée hors du bâtiment par des agents de sécurité.

Balan a déposé une affaire d’arbitrage et, en 2017, le Huffington Post a raconté son histoire.

Le responsable des communications de Tesla, Dave Arnold, a ensuite exigé que la publication en ligne publie une réponse Tesla de 600 mots dans son intégralité.

En partie, il se lisait: « Mme. Balan a passé du temps en entreprise à travailler sur un « projet secret » sans l’approbation de son responsable et a réservé un voyage non approuvé à New York aux frais de Tesla pour rendre visite à un fournisseur potentiel pour son propre projet créé personnellement.

« Elle a également enregistré illégalement des conversations internes au sein de Tesla sans la permission de personne, ce qui est clairement une conduite criminelle. »

Le Huffington Post a retiré l’article après ses plaintes, bien qu’il puisse être trouvé en ligne.

Elle était furieuse face à l’allégation d’Arnold selon laquelle elle s’était livrée à une «conduite clairement criminelle».

Elle a déclaré que le « projet secret » auquel Arnold faisait référence était un projet de pare-soleil sur lequel elle avait travaillé, qui avait attiré le soutien de hauts dirigeants de Tesla, y compris Musk, qu’elle avait personnellement informé de la technologie sous-jacente, selon des courriels entrés en preuve.

Et elle a déclaré que le voyage « non approuvé » à New York était en fait l’idée du chef de la technologie de fabrication de Tesla, Rich Heley, qui a envoyé un courrier électronique à Balan et a déclaré: « Vous devriez aller à ny. »

Balan dit que son ancien employeur l’a diffamée, les qualifiant de « vindicatives »

Balan a eu du mal à trouver du travail après avoir quitté Tesla en 2010

Balan a déposé une plainte pour diffamation en janvier 2019, qui est maintenant devant la Cour d’appel du neuvième circuit après qu’un juge de Seattle a décidé qu’elle pouvait poursuivre son affaire. Tesla fait appel de cette décision.

Son audition était prévue le mois dernier: elle est désormais reportée à mars 2021,

Au début du processus d’arbitrage, les avocats de Tesla ont utilisé son contrat de travail pour faire valoir que l’affaire doit rester dans un arbitrage privé et non devant un tribunal public.

Mais Marsha J. Pechman, juge principal du tribunal de district américain de Seattle, n’était pas d’accord.

En juin 2019, elle a constaté que même si certaines des allégations de Tesla étaient directement liées à l’emploi et devaient rester en arbitrage, d’autres pouvaient être jugées par un tribunal fédéral, notamment si Balan avait été diffamé par l’affirmation de criminalité de Tesla.

Elle a noté que Tesla n’avait pas présenté de dossier pour étayer leurs affirmations selon lesquelles son comportement était criminel.

Les avocats de Tesla n’avaient pas de réponse directe, mais ont ensuite interjeté appel auprès du neuvième circuit.

Balan se représente devant le tribunal, dans le but d’éviter les frais ruineux d’un cabinet d’avocats

Balan a fourni au LA Times un dossier de documents qui témoignent qu’elle est un membre estimé et respecté de l’équipe.

Son cas est considéré comme hautement significatif car il teste les limites de la pratique juridique connue sous le nom d’arbitrage obligatoire: il cherche à savoir si une convention d’arbitrage peut suivre un employé pendant des années, voire des décennies, après son départ d’une entreprise.

Balan se représente pour économiser de l’argent. Elle pense que Tesla tentera de l’épuiser financièrement en traînant l’affaire devant les tribunaux le plus longtemps possible.

Elle a déclaré que sa valeur nette était de 50000 dollars, car elle était incapable de trouver du travail depuis que Tesla l’a licenciée.

Balan a déclaré au journal qu’elle se préparait à l’audience de la cour d’appel depuis un bureau de fortune dans la chambre de son fils de 11 ans.

Quand il devient trop bruyant, elle prend son iPad et se dirige vers sa voiture, dit-elle.

Dans sa poursuite en diffamation, Balan demande des frais juridiques et les dommages-intérêts punitifs que le tribunal juge appropriés.

Tesla n’a répondu à aucune demande de commentaires du Times.

Elle a dit qu’elle apprécierait toute récompense monétaire, mais l’argent n’est pas sa motivation.

«Tout d’abord, je veux effacer mon nom», dit-elle. «Je veux voir la fierté dans les yeux de mes parents qu’ils ont eue pour moi toute ma vie.

«Et je veux montrer le niveau de vindicte auquel Tesla peut aller quand ils veulent détruire quelqu’un.