Un ingénieur et un architecte proposent de l’aide pour de longs lots

P.L’ingénieur professionnel Yulee Aronson et les architectes Joseph Vallone et Patricia Chen proposent ces réflexions :

Au cours des 6 derniers mois, nous avons suivi la saga du projet de reconstruction de l’école primaire Long Lots.

Pendant cette période, nous avons découvert cette propriété, son histoire, ses parties prenantes et ses utilisateurs.

Comme beaucoup d’entre nous qui avons suivi le débat public sur divers articles de blog concernant ces questions, nous avons observé la montée en température de certains de ces commentaires jusqu’à des niveaux inacceptables.

Nous comprenons à quel point cela peut être émouvant pour certains, car les enjeux sont importants, mais nous devons tous nous rappeler que nous sommes voisins et que nous devons nous traiter les uns les autres avec respect. Nous attribuons une partie de l’indignation émotionnelle au manque de conscience de la procédure régulière requise pour faire passer un projet comme celui-ci depuis la conception, en passant par les approbations réglementaires jusqu’à la conception finale et la construction.

École primaire de Long Lots. (Photo de drone/Brandon Malin)

Pour commencer, la première étape de l’approbation réglementaire consiste à suivre les statuts généraux du Connecticut de 2022, titre 8 – Zonage, planification, logement et développement économique et communautaire, chapitre 126 – Commissions de planification municipale, section 8-24. – Améliorations municipales. En bref, cela a été appelé l’examen de la commission 8-24 de P&Z.

Il est important de noter qu’il s’agit d’un projet de reconstruction d’école, l’élément le plus important à inclure dans cette demande serait de montrer le nouveau plan de l’école et de traiter les autres éléments plus tard dans le processus. Étant donné que le remplacement de l’école réduirait l’empreinte de l’école sur la propriété, l’approbation aurait pu être facilement obtenue dès la première remise des gaz en décembre de l’année dernière.

Malheureusement, outre la nouvelle école, la proposition prévoyait la construction de nouveaux terrains de sport. Si les terrains de sport étaient restés de la même taille que ceux existants, les ajouter à la proposition ne poserait pas de problème. Cependant, la proposition contenait une expansion de ces domaines, ignorant la décision antérieure de P&Z en 2010 et mettant ainsi en péril l’approbation presque certaine de P&Z.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de la note du procureur adjoint d’Eileen Lavigne Flug datée du 26 avril 2022″

Le 11 février 2010 (modifié le 10 juin 2010), le P&Z a délivré un permis spécial/plan de site à la demande du service des parcs et loisirs pour l’agrandissement des jardins communautaires, déclarant que « la Commission conclut que l’utilisation de ce site pour le jardin communautaire, au lieu de l’utilisation précédemment proposée pour les terrains de sport, reste conforme au POCD 2007. »

Avec tous les va-et-vient entourant la reconstruction de LLS, toutes les parties prenantes conviennent unanimement que la nouvelle école doit être remplacée le plus rapidement possible. Selon le calendrier initial de la demande de prix pour l’étude de faisabilité, l’étude aurait dû être terminée en août de l’année dernière et la candidature du 8 au 24 allait bientôt suivre. Six mois plus tard et la candidature de décembre retirée, la nouvelle candidature n’a pas encore été soumise à nouveau. Pourquoi?

En tant que groupe indépendant de professionnels, nous souhaitons offrir notre temps et notre expertise pour aider nos élus à accélérer le processus de reconstruction tout en travaillant à assurer une perturbation minimale de la fonctionnalité du site et du quartier. Nous comprenons qu’une offre similaire a été faite par le président du comité du site et du bâtiment public. Travaillons tous ensemble et faisons-le pour nos enfants !