Un ingénieur en structure de renom affirme que plusieurs facteurs peuvent avoir contribué à l’effondrement d’un bâtiment en Floride

L’ingénieur en structure embauché par la ville de Surfside, en Floride, pour inspecter le site de l’effondrement de la tour de condominiums Champlain Towers South de 12 étages a déclaré mardi qu’il pourrait y avoir plusieurs facteurs derrière la tragédie.

« Je me sens très à l’aise que nous serons en mesure de comprendre, peut-être pas une cause individuelle, mais deux ou trois choses qui ont contribué et/ou causé cet échec », Allyn Kilsheimer, qui a enquêté sur d’autres catastrophes telles que le bâtiment fédéral d’Oklahoma City. attentat à la bombe en 1995 et l’attentat du World Trade Center en 1993, a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith ».

« Ce que nous recherchons, c’est le déclencheur qui a provoqué l’effondrement du bâtiment, puis voir comment les choses qui n’auraient peut-être pas été parfaites pourraient contribuer à cet effondrement », a ajouté Kilsheimer. Il est le fondateur de KCE Structural Engineers à Washington, DC

Deux mois avant l’effondrement de la tour de condominiums Champlain Towers South de 12 étages, le le président de la copropriété a envoyé une lettre aux résidents les avertissant des problèmes structurels. Elle a souligné que « la détérioration du béton » dans le parking de l’immeuble et ailleurs « s’accélérait » et que les dommages « s’étaient considérablement aggravés » depuis une inspection il y a trois ans. Lors de cette inspection de 2018, l’ingénieur a trouvé des colonnes, des poutres et des murs fissurés dans le garage de stationnement et des « dommages structurels majeurs » sous la piscine.

Mardi soir, 12 personnes sont décédées et 149 autres sont portées disparues.

Kilsheimer a déclaré à l’hôte Shepard Smith qu’il n’avait toujours pas de théorie valable sur les causes de l’effondrement.

« L’essentiel est que, dans une situation comme celle-ci, il y a un nombre élaboré et un grand nombre de choses que vous devez prendre en compte, et il faut beaucoup de temps pour obtenir suffisamment d’informations pour faire tout cela, et nous venons de commencé ce processus », a-t-il déclaré.