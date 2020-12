Dans le Gwalior du Madhya Pradesh, un homme âgé vu mendier dans la rue prétend être un ancien de l’IIT-Kanpur. L’homme, Surendra Vashishth, 90 ans, a été retrouvé le long d’une route dans le Gwalior et a ensuite été secouru par une ONG.

«Nous l’avons trouvé dans un état très pathétique à l’arrêt de bus. Quand nous lui avons parlé, il nous a laissés perplexes en anglais. Nous l’avons emmené à notre ashram et avons essayé de contacter ses proches», a déclaré Vikash Goswani du L’ONG Asram Swarg Sadan a été citée par le Temps de l’Inde.

Vashishth a déclaré qu’il avait terminé ses études d’ingénierie mécanique à l’IIT-Kanpur en 1969 et à la maîtrise en droit de Lucknow en 1972. Cependant, il semble que cela se soit détérioré après la fermeture des usines JC en 1990, dont son père était le fournisseur.

La même ONG avait auparavant secouru un ancien flic, Manish Mishra, qui aurait perdu son équilibre mental et vivait dans la rue. Mishra a autrefois servi de tireur d’élite dans la police parlementaire. L’ancien flic serait maintenant en meilleure forme et en convalescence. Mishra a été secouru par ses compagnons de souffrance Ratnesh Singh Tomar et Vijay Singh Bhadoria, qui sont maintenant DSP du département de la criminalité.