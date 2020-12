Les fans d’Iron Man se rassemblent! Si vous êtes un ingénieur en mécanique qui aime les super-héros d’Iron Man et de Marvel, alors Emily l’ingénieur de a un poste inspirant pour vous. La jeune youtubeuse et ingénieure a construit sa propre combinaison Iron Man en utilisant ses compétences techniques. Le costume Iron Man MK 7 construit par Emily ressemble étrangement au costume de super-héros emblématique de Robert Downey Jr.

Le nerd d’Iron Man a partagé tout le processus de construction de l’élégant costume de super-héros de couleur bleu métallique sur ses poignées YouTube et Instagram. La semaine dernière, Emily a partagé la vidéo du look fini alors qu’elle portait le costume. Dans la vidéo, nous pouvons voir le masque d’Iron Man glisser vers le bas alors qu’il couvre son visage, tout comme Gwyneth Paltrow ou Robert Downey Jr le font dans le Avenger Endgame.

La vidéo a reçu 55640 likes sur Instagram alors que les fans ont félicité l’ingénieur pour son travail impeccable.

L’un des utilisateurs a demandé à Emily si elle pouvait voir à travers ce masque, ce à quoi elle a répondu que, étant donné qu’elle n’est pas dans un environnement sombre, sa visibilité est claire. YouTuber Hacksmith, qui crée des prototypes de concepts et d’idées à partir de films de fiction et de bandes dessinées, a également salué le travail fini d’Emily. Il a commenté: « Tellement génial !!! »

Un autre utilisateur impressionné a commenté: « Ok, puis-je être votre ami? La chose la plus cool que j’ai vue sur les réseaux sociaux !! »

Dans une vidéo précédente, Emily a donné un aperçu complet du fonctionnement du costume et des pièces qu’elle a utilisées pour le fabriquer. Elle explique que le masque s’ouvre et se ferme à l’aide d’un interrupteur au menton, tandis que le torse central abrite des câbles complexes et des batteries qui font fonctionner la combinaison. Emily a utilisé deux imprimantes 3D CR 10 pour fabriquer le casque emblématique Iron Man. Elle explique que l’armure est composée d’acide polylactique avec de plus grandes parties en fibre de verre.

L’un des utilisateurs a commenté que le travail d’Emily a inspiré son fils de quatre ans à devenir ingénieur, comme il l’a dit: « Il panique à cause de votre travail et je dois admettre que je le suis aussi! »

L’Iron Man est un personnage de super-héros Marvel créé par Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck et Jack Kirby. Les bandes dessinées ont ensuite été adaptées à l’écran par l’univers cinématographique Marvel. Robert Downey Jr a dépeint pour la première fois la version à l’écran d’Iron Man en 2008. Depuis lors, l’acteur a figuré dans plusieurs films Marvel, notamment Spiderman, Thor, Captain America, et Avengers séries. L’année dernière, Downey Jr a dit adieu à son rôle de super-héros emblématique avec le Avengers Endgame. Le film présentait également l’épouse d’Iron Man, Pepper Potts, interprétée par Gwyneth Paltrow dans un costume Iron Man bleu acier. C’est le même costume qui a inspiré la récente création d’Emily.