Un ingénieur de Kitchener, en Ontario, espère déboucher les toilettes en modifiant le code de plomberie du Canada

Lorsque vous appuyez sur le bouton ou sur la poignée pour tirer la chasse d’eau, vous ne pensez probablement pas beaucoup plus à ce qui tourbillonne, mais un ingénieur de Kitchener, en Ontario, pense que vous devriez peut-être le faire.

Barbara Robinson dit qu’elle veut changer le code national de la plomberie afin que toutes les toilettes aient une poubelle dans chaque cabine. Cela encouragerait les gens à jeter les produits sanitaires et les lingettes au lieu de les rincer, ce qui pourrait à son tour obstruer les égouts.

« C’est un énorme problème », a déclaré Robinson, fondateur de Norton Engineering, dans une interview à l’émission CBC Kitchener-Waterloo. L’édition du matin. « Nous avons des blocages dans les égouts, nous avons des fatbergs, des stations de pompage fermées et tout ce matériel se retrouve à la station d’épuration. »

Robinson, qui travaillait pour la ville de Kitchener, a déclaré que les gens jetaient des objets dans les toilettes en raison d’un manque d’accès immédiat à une poubelle.

« Il y a une poubelle près des éviers, mais il n’y a pas de poubelle dans chaque stand. Ainsi, les femmes qui sont en public à leur bureau ou à la salle de sport et qui ont leurs règles doivent d’une manière ou d’une autre faire passer ce produit du stand au poubelle publique dans la partie principale des toilettes. On nous fournit de petits sacs pour faire cela. Cependant, dans mes enquêtes, j’ai découvert que nous savons que les femmes ne quittent jamais la cabine avec ce petit sac », a déclaré Robinson.

« Ils jettent ces produits parce qu’ils n’ont pas le choix. »

Halifax Water a publié cette photo de son système d’assainissement. Il montre des lingettes jetables obstruant les tuyaux du système en juillet 2022. (Eau d’Halifax)

La solution? Robinson dit que c’est pour changer le Code national de la plomberie au Canada – il n’exige pas actuellement que toutes les toilettes aient une poubelle dans chaque cabine.

Tuyaux bloqués « problème permanent » dans la région de Waterloo

Dan Meagher, directeur par intérim des programmes d’hydrogéologie et d’eau de la région de Waterloo, a déclaré que les articles non jetables dans les toilettes sont un problème qui affecte les opérations de traitement des eaux usées dans presque toutes les juridictions.

« Dans nos stations de pompage des eaux usées et nos usines de traitement des eaux usées, nous constatons le colmatage des pompes et la nécessité d’arrêts d’urgence et de maintenance afin de remettre les pompes en marche », a-t-il déclaré dans un e-mail à CBC News. « Cela peut également nécessiter le remplacement des pompes, des écrans et d’autres équipements. »

Il n’avait pas d’estimation exacte des coûts de la région pour ce type de travaux, mais a déclaré que l’entretien, comme une inspection annuelle et un programme de rinçage pour garder les tuyaux propres, coûte à tous les contribuables.

En 2016, le canton de Woolwich a rappelé aux résidents de jeter leurs chiffons cosmétiques et leurs lingettes pour bébé à la poubelle, car le personnel du canton devait gérer quotidiennement l’accumulation d’articles.

À l’époque, le surintendant des travaux publics du canton, Barry Baldasaro, a déclaré que les lingettes causent le plus de dégâts lorsqu’elles adhèrent aux pales rotatives à l’intérieur des pompes à eaux usées. Si les pompes se bloquent ou se bouchent, la station de pompage s’arrête automatiquement et doit être rincée.

Cela a également été un problème dans les villes du pays, notamment :

L’ingénieur de Kitchener, Barbara Robinson, a créé des panneaux pour les toilettes pour rappeler aux gens ce qu’il ne faut pas rincer, y compris des lingettes et du fil dentaire. (Kate Bueckert/CBC)

Marissa Mitton, chef du service des opérations et de la maintenance des eaux usées de Calgary, a déclaré à CBC Calgary que « le plus souvent, nous constatons une accumulation d’articles non jetables, y compris des lingettes jetables », lorsque les équipes répondent à ces appels.

Meagher a déclaré qu’il est important de rappeler aux résidents de ne jamais rincer les lingettes étiquetées comme « jetables dans les toilettes », les graisses, les graisses et autres articles qui ne sont pas destinés à aller dans les toilettes.

« Cela peut également être très coûteux sur une base individuelle si les lingettes rincées dans leur propre maison provoquent des blocages dans les tuyaux menant de leur maison aux plus gros tuyaux du système de distribution », a-t-il déclaré. « Toute réparation de ces blocages sera à leurs propres frais. »