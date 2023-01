Un ingénieur de Google a été licencié par e-mail après 20 ans de service

Le géant de la technologie Google licencie 12 000 employés, soit 6 % de ses effectifs. Impacté par la suppression d’emplois, un ingénieur logiciel du nom de Jeremy Joslin travaillant chez le géant de la technologie depuis 2003 a été licencié. La société lui a annoncé la nouvelle par e-mail.

Dans un tweeterM. Joslin a écrit : “J’ai du mal à croire qu’après 20 ans chez #Google, j’apprenne de façon inattendue mon dernier jour par e-mail. Quelle gifle. J’aurais aimé pouvoir dire au revoir à tout le monde face à face .”

Dans un article sur LinkedIn, M. Joslin a ajouté : “Je n’aurais jamais pensé que cela se passerait comme ça.”

Vendredi, le PDG de Google et Alphabet, Sundar Pichai, a partagé la difficile nouvelle avec ses employés. “Nous avons décidé de réduire nos effectifs d’environ 12 000 postes. Nous avons déjà envoyé un e-mail séparé aux employés aux États-Unis qui sont concernés. Dans d’autres pays, ce processus prendra plus de temps en raison des lois et pratiques locales”, indique le message. lire.

M. Pichai a déclaré : « Au cours des deux dernières années, nous avons connu des périodes de croissance spectaculaire. Pour égaler et alimenter cette croissance, nous avons embauché pour une réalité économique différente de celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui.

Les pertes d’emplois d’Alphabet affectent les équipes de toute l’entreprise, y compris le recrutement et certaines fonctions de l’entreprise, ainsi que certaines équipes d’ingénierie et de produits.

La nouvelle arrive pendant une période d’incertitude économique ainsi que de promesses technologiques.