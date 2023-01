Un ingénieur de Google a été licencié par e-mail après 20 ans de service

Au cours des dernières semaines, de nombreuses grandes entreprises telles que Google, Microsoft, Amazon, Meta et Spotify à travers le monde ont annoncé des licenciements dans leurs organisations. Des milliers de travailleurs de ces entreprises aux États-Unis tentent de trouver de nouveaux emplois. En attendant, ceux qui ont supporté le poids de ces importantes suppressions d’emplois dans le secteur de la technologie partagent leur choc, leur chagrin et leurs expériences sur les réseaux sociaux. Récemment, un ingénieur logiciel nommé Jeremy Joslin, qui a rejoint Google en 2003, a été licencié après deux décennies à la suite d’une réduction des effectifs. La triste nouvelle lui a été transmise via un e-mail de la société. Dans un tweet désormais viral, Jeremy Joslin a écrit un message exprimant son désespoir.

“Après près de 20 ans chez Google, j’apprends que je suis licencié par e-mail. Je n’aurais jamais pensé que cela se passerait comme ça et je suis attristé de ne pas avoir eu l’occasion de dire au revoir à mes amis et collègues en personne”, a-t-il écrit sur LinkedIn.

Dès qu’il a partagé le message sur LinkedIn, il a attiré beaucoup de réponses. Les utilisateurs des médias sociaux ont réconforté l’homme. Il a reçu des éloges de certains de ses collègues pour être un collègue diligent et ingénieux.

Réagissant à la publication, un utilisateur a écrit : “Malheureusement, c’est un rappel qui donne à réfléchir qu’en fin de compte, nous sommes tous consommables. C’est un jeu de nombres ! La clé est de ne pas vous permettre de prendre tout cela personnellement. Votre valeur reste élevée. C’est simplement des affaires. Votre prochaine opportunité sera encore plus grande. Assurez-vous simplement d’avoir l’espace de stockage émotionnel pour le recevoir. Gardez la tête haute et tout le meilleur !” tandis qu’un autre a écrit: «C’est fou! Littéralement fou. 20 ans!”

Un autre utilisateur a commenté: «C’est tellement malheureux d’entendre quand vous avez mis ce type de loyauté et de temps. Tu méritais mieux.” L’ancien collègue de Jeremy a écrit : “Tu as fait une énorme différence dans chaque projet sur lequel tu as travaillé !”

Le géant de la technologie Google licencie 12 000 travailleurs, soit 6 % de ses effectifs. Vendredi, Sundar Pichai, PDG de Google et Alphabet, a partagé la difficile nouvelle avec les employés de l’entreprise par courrier. « Nous avons décidé de réduire nos effectifs d’environ 12 000 postes. Nous avons déjà envoyé un e-mail séparé aux employés aux États-Unis qui sont concernés. Dans d’autres pays, ce processus prendra plus de temps en raison des lois et pratiques locales”, indique le message.

Cependant, lors d’une réunion interne lundi, Sundar Pichai a déclaré que les coupures étaient “nécessaires à faire” pour la croissance de l’entreprise. « Si vous n’agissez pas de manière claire, décisive et précoce, nous pouvons aggraver le problème et l’aggraver. Ce sont des décisions que je devais prendre », a-t-il déclaré à Bloomberg.

L’annonce de Google intervient quelques jours seulement après que Microsoft a annoncé le licenciement de 10 000 employés. D’autres entreprises, comme Meta, Swiggy, Dunzo et Twitter, ont également licencié des milliers d’employés.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici