Un ingénieur de Google a battu à mort sa femme à son domicile à Cali, selon les flics

Un ingénieur logiciel de Google a été « éclaboussé de sang » mardi après avoir violemment battu sa femme à mort dans leur maison californienne, ont indiqué les procureurs.

Liren Chen, 27 ans, aurait été retrouvé dans un état catatonique, avec une main enflée et meurtrie et le corps pulvérisé de sa femme à proximité.

Le crime sauvage s’est déroulé à Santa Clara, une ville chic située au cœur de la Silicon Valley et à quelques kilomètres du siège de Google.

La police a été appelée vers 11 heures du matin pour effectuer un contrôle social à son domicile par un ami inquiet qui a déclaré que ni Chen ni sa femme ne répondraient à leur téléphone ou à la porte, selon le Procureur du district de Santa Clara.

L’ami, cependant, pouvait voir Chen à l’intérieur de la maison « immobile, à genoux, les mains en l’air et le regard vide ».

La police est entrée et a trouvé sa femme morte sur le sol dans la chambre juste derrière l’endroit où Chen était agenouillé, ont indiqué les responsables.

Elle avait subi de graves blessures contondantes à la tête.

Les vêtements, les jambes, les bras et les mains de Chen étaient « éclaboussés de sang » et ses bras étaient couverts d’égratignures, selon le procureur.

Liren Chen a été retrouvé « éclaboussé de sang » après avoir battu sa femme à mort, ont indiqué les procureurs. Liren Chen/LinkedIn

Son bras droit était « extrêmement enflé et violet ».

Chen a été accusé de meurtre, mais sa mise en accusation a été reportée car il a été hospitalisé.

Chen et sa femme – identifiés par plusieurs médias comme étant Xuanyi Yu – travaillaient pour la méga-entreprise technologique.

Chen et sa femme travaillaient tous deux comme ingénieurs chez Google. REUTERS

“Nous sommes choqués et profondément attristés par ce qui est arrivé à Xuanyi”, a déclaré le porte-parole de Google, Bailey Tomson, au Post dans un communiqué.

“Nos pensées vont à sa famille en ce moment, et nous nous efforcerons de leur apporter notre soutien ainsi qu’à nos collègues qui traitent cette tragique nouvelle.”

Selon son profil LinkedIn, Chen était un ingénieur logiciel qui travaillait sur un algorithme de recommandation YouTube Shorts pour Google.

Ce meurtre macabre a fait la une du World Journal, le plus grand journal de langue chinoise aux États-Unis. Journal mondial du PE

Yu et Chen ont étudié en Chine à l’Université Tsinghua et à l’Université de Californie à San Diego, selon leurs pages LinkedIn.

Ce meurtre choquant est devenu l’actualité nationale en Chine et a atterri sur le première page du World Journalle plus grand journal de langue chinoise aux États-Unis, qui a mis en avant des rumeurs non vérifiées selon lesquelles le meurtre était lié à la récente série de licenciements massifs chez Google.

“Le nombre de décès dus à la violence domestique est en baisse dans notre comté, mais cela ne mesure pas l’ampleur et le caractère destructeur de la violence”, a déclaré le procureur Jeff Rosen dans un communiqué.











