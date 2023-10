Un ingénieur de 68 ans a passé 50 ans dans une seule entreprise : son seul regret

À l’été 1973, Turner s’est rendu à Little Rock pour un entretien et a rejoint AT&T en tant qu’installateur de station.

Turner avait 18 ans à l’époque et venait de terminer une année à l’Arkansas State University pour étudier les sciences animales. Mais après avoir suivi toutes les études nécessaires pour devenir vétérinaire, il s’est rendu compte qu’il lui fallait trouver un emploi « pour y penser » et a abandonné ses études.

Turner a déclaré à CNBC Make It qu’il avait occupé environ huit postes au cours de ses 50 années chez AT&T, chacun allant de deux à sept ans, à l’exception de son poste le plus récent d’ingénieur principal en développement de produits, qu’il occupe depuis 2009.

Actuellement, AT&T offre aux employés éligibles jusqu’à 30 000 $ de remboursement des frais de scolarité et s’associe à Notre Dame, à l’Université d’Oklahoma, au Champlain College, à North Carolina A&T et à d’autres universités pour certains programmes afin que les employés puissent obtenir leur diplôme pour 30 000 $ ou moins. Les cours sont également disponibles 100% en ligne.

À cette fin, un autre conseil important aux jeunes salariés est de « profiter de toutes les opportunités de formation et d’éducation » qu’offre une entreprise, « qu’elles soient internes, qu’il s’agisse du remboursement des frais de scolarité, qu’elles vous laissent le temps de retourner à l’école », dit Turner. « Cela me fait souhaiter d’avoir profité de toutes ces années auparavant. »

Les avantages pour les frais de scolarité deviennent un avantage professionnel courant : 48 % des employeurs ont déclaré offrir une aide aux frais de scolarité du premier cycle ou des cycles supérieurs comme avantage, selon une enquête de la Society for Human Resource Management. Une enquête distincte de Willis Towers Watson en 2021 a révélé que 80 % des grands employeurs proposent le remboursement des frais de scolarité.

Bien que Turner ait toujours accès à ces avantages universitaires, « récemment, avec ma vie personnelle et professionnelle, je suis très occupé. Je ne sais pas quand je pourrai trouver le temps de retourner à l’école », dit-il. « Il va falloir beaucoup de rattrapage. J’ai des collègues qui sont retournés aux études, ils sont un peu plus jeunes que moi et ils l’ont admis, c’est dur. »

Son apprentissage sur le terrain l’occupera jusqu’à sa retraite, vers 70 ans ou au-delà, dit-il. Son rôle a changé au cours des dernières années pour soutenir l’équipe du secteur public et de la défense, ce qui « m’a amené dans des endroits intéressants », notamment la construction d’un système sans fil sur un destroyer à la retraite de la Marine en Californie.

« Les choses que j’ai apprises spécifiquement sur l’ingénierie sans fil et cellulaire d’AT&T en mettant la main sur l’équipement ont été inestimables », a déclaré Turner. « Cela a pris un peu plus de temps, mais cela a été inestimable. »

Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter!

Vous voulez gagner plus et décrocher l’emploi de vos rêves ? Rejoignez l’événement virtuel gratuit CNBC Make It: Your Money le 17 octobre à 13 h HE pour apprendre à améliorer vos compétences en entretien et en négociation, à construire votre carrière idéale, à augmenter vos revenus et à accroître votre patrimoine. Registre gratuitement aujourd’hui.

Vérifier: La ville universitaire du Montana se classe au premier rang des villes les plus amusantes pour les jeunes : à quoi ressemble la vie là-bas