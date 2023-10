Un ingénieur de 68 ans a passé 50 ans dans une seule entreprise : la clé de son long mandat

« Je pense que c’est possible », a déclaré Turner à CNBC Make It. « Je pense que c’est réaliste, si c’est ce que tu veux faire. »

Il a également embauché de nombreux mentorés plus jeunes en cours de route et pense que, malgré la culture actuelle de changement d’emploi, même les jeunes diplômés d’aujourd’hui pourraient bâtir leur propre carrière sur 50 ans.

Kip Turner n’avait pas nécessairement l’intention de rejoindre AT&T pendant toute sa carrière de 50 ans lorsqu’il y a postulé en 1973 – mais c’est ce qui s’est passé, et il a beaucoup appris sur l’ingénierie et la longévité de carrière en cours de route.

Au fil des années, il a découvert de nouvelles opportunités en interrogeant ses collègues et en en informant même son patron. « Je ne pense généralement pas que vous soyez obligé de dire à votre superviseur que vous postulez à un poste, mais je l’ai toujours fait », explique Turner. « Et je leur dirais pourquoi – non pas que je sois malheureux, mais je recherche une meilleure opportunité, une opportunité différente ou un salaire plus élevé. »

Il se souvient d’un poste auquel il a postulé à plusieurs reprises et qui lui a été refusé, « parce que, franchement, il y avait quelqu’un d’autre qui était plus qualifié ». Mais dans un cas, la personne occupant ce poste a fini par quitter l’entreprise plus tard, « et je suis allé voir son patron et lui ai dit : ‘voici ce que j’ai fait et je pense que je suis fait pour ce rôle.' » Turner appliqué et obtenu le rôle.

La plupart des gens démissionnent en raison de salaires bas et de peu de possibilités d’avancement, selon Centre de recherche Pew. Et de nombreux facteurs ont rendu les changements d’emploi plus répandus au cours des dernières décennies, notamment la lente croissance des salaires, les stratégies des entreprises visant à embaucher à l’extérieur et la montée en puissance des moteurs de recherche d’emploi en ligne.

Sur le plan salarial, Turner admet : « Je n’ai eu de conversation salariale avec personne depuis de nombreuses années. [young people are] satisfaits de leur salaire. La plupart du temps, c’est pour cela que les gens déménagent : ils veulent de meilleurs salaires et avantages sociaux. » (Turner a refusé de partager son salaire avec CNBC Make It.)

« J’ai pu, à quelques exceptions près, m’en sortir avec le salaire qui m’a été versé pendant toutes ces années », ajoute-t-il. « Il y a eu quelques fois au début où il nous restait 10 $ le lundi après le jour de paie, mais cela n’est pas arrivé très souvent. »

Au-delà du salaire, Turner dit qu’il est resté engagé dans son travail chez AT&T grâce à toute la formation sur le terrain qu’il a pu suivre et progresser dans sa carrière.

Bien que Turner ne soit jamais revenu pour obtenir son diplôme universitaire, il a pu suivre environ « 150 cours de formation différents dans tout le pays » pour acquérir différentes compétences en ingénierie pour son travail, y compris des compétences qui lui ont permis de passer à de nouvelles opportunités.

Il encourage fortement les jeunes à « profiter de toutes les opportunités de formation et d’éducation » qu’offre une entreprise, « qu’elles soient internes, qu’il s’agisse du remboursement des frais de scolarité, ou encore du temps nécessaire pour retourner aux études », explique Turner. « Cela me fait souhaiter d’avoir profité de toutes ces années auparavant. »

En fin de compte, bâtir une carrière de 50 ans revient à « être satisfait de son rôle et de son organisation », explique Turner.

