Un ingénieur a trouvé des dommages structurels majeurs des années auparavant

Près de trois ans avant l’effondrement d’une tour de copropriété en Floride, un ingénieur a averti que l’imperméabilisation défaillante de la terrasse de la piscine du bâtiment causait « des dommages structurels majeurs ». selon les dossiers.

Champlain Towers South, la tour de condominiums de 12 étages à Surfside, en Floride, s’est partiellement effondrée au milieu de la nuit jeudi. Le nombre de morts est passé à quatre personnes, tandis que 159 sont toujours portées disparues. Alors que les efforts de sauvetage se poursuivent, la ville de Surfside a publié un certain nombre de documents sur le bâtiment.

Parmi ces documents se trouve un rapport d’enquête sur le terrain de 2018 de Morabito Consultants, qui a révélé que la dalle structurelle en béton sous la piscine du bâtiment avait besoin de réparations.

« Le fait de ne pas remplacer l’imperméabilisation dans un proche avenir entraînera une extension exponentielle de la détérioration du béton », indique le rapport.

La firme a recommandé de remplacer les dalles endommagées. Il a également trouvé « des fissures et des écaillages abondants » dans les colonnes de béton, les poutres et les murs du garage de stationnement.

Le rapport n’a mis en garde contre aucun danger imminent, et on ne sait toujours pas ce qui a causé l’effondrement du bâtiment. Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré à CNN qu’il n’avait pas vu le rapport de l’enquête structurelle sur le terrain de 2018, mais a déclaré qu’il n’était « pas clair pour le moment exactement ce qui se passait dans ce bâtiment ». Selon le New York Times, le rapport a contribué à façonner les plans d’un projet de réparation de plusieurs millions de dollars qui devait démarrer bientôt.

CNBC a contacté Morabito Consultants pour commentaires.