Un ingénieur a mis en garde contre des «dommages structurels majeurs» des années avant l’effondrement du complexe de condos en Floride – médias – RT USA News

Un ingénieur a mis en garde il y a trois ans contre des problèmes structurels avec le bâtiment de Miami qui s’est partiellement effondré plus tôt cette semaine, a rapporté le New York Times, alors que les autorités continuent d’enquêter sur la tragédie et de rechercher des survivants.

Un consultant embauché en 2018 pour inspecter le complexe de condominiums Champlain Towers South a trouvé des preuves de « dommages structurels majeurs » à la dalle de béton sous le tablier de la piscine et « abondant » la fissuration et l’effritement des colonnes et autres supports structurels dans le parking, a rapporté le Times. Dans son rapport, l’ingénieur Frank Morabito a déclaré que même si certains des dommages étaient mineurs, la plupart de la détérioration du béton « doit être réparé en temps opportun ». Morabito n’a pas laissé entendre que le bâtiment risquait de s’effondrer, bien qu’il ait déclaré que les réparations recommandées aideraient à préserver le « intégrité structurelle » du complexe de condos. Il s’inquiétait particulièrement de l’imperméabilisation sous la terrasse de la piscine, avertissant que si elle n’était pas réparée en temps opportun, le « ampleur de la détérioration du béton » commencerait à « s’étendre de façon exponentielle ». Selon Morabito, l’imperméabilisation a été posée à plat – un grave défaut de conception qui a empêché l’eau de s’écouler. Il a noté que le problème serait « extrêmement coûteux » à réparer et que les réparations nécessaires seraient un inconvénient majeur pour les résidents.



Aussi sur rt.com

« Les choses vont devenir plus difficiles »: le nombre de morts dans l’effondrement d’un immeuble à Miami s’élève à 4 alors que les autorités signalent 159 disparus





Le rapport de l’ingénieur comprenait également des photographies montrant des dommages aux colonnes du garage de stationnement, ainsi que des renforts en acier exposés sur le tablier du garage. Il a noté que les efforts pour réparer le béton qui s’effrite n’étaient pas suffisants, car « de nouvelles fissures rayonnaient à partir des fissures réparées à l’origine. » Morabito a refusé de commenter le rapport lorsqu’il a été contacté par le Times. Ses découvertes ont aidé à guider un projet de rénovation de plusieurs millions de dollars qui devait commencer bientôt. Un avocat qui représente l’association dirigée par des résidents qui exploite le bâtiment a déclaré au Times que le processus de réparation aurait été géré de manière très différente s’il y avait eu la moindre indication que la corrosion – pas rare dans les bâtiments côtiers – constituait une menace sérieuse. Cependant, Eliana Salzhauer, une commissaire locale, a déclaré au Times que le rapport de 2018 était toujours « bouleversant » car cela montre que le conseil d’administration était au courant qu’il y avait des problèmes avec le bâtiment. Selon le journal, les résidents ont signalé à plusieurs reprises des problèmes qui pourraient avoir contribué à la défaillance de la structure. Une locataire a déposé une plainte en 2015 alléguant qu’un mauvais entretien avait permis à l’eau de pénétrer dans son logement par des fissures dans un mur extérieur.



Aussi sur rt.com

Biden déclare que l’effondrement d’un bâtiment en Floride est une urgence nationale, autorise la FEMA et d’autres agences fédérales à se joindre aux efforts de réponse





Les autorités tentent toujours de déterminer ce qui a causé la défaillance catastrophique de jeudi, qui a conduit à l’effondrement d’une partie entière du bâtiment en un tas de débris. Jusqu’à présent, au moins quatre personnes ont été confirmées décédées. 159 personnes sont toujours portées disparues. Les équipes d’urgence ont travaillé sans relâche dans l’espoir de retrouver des survivants ensevelis sous les décombres. La tragédie a été déclarée urgence nationale par le président Joe Biden, qui a mobilisé les agences fédérales, dont la Federal Emergency Management Agency (FEMA), pour aider aux efforts de recherche et de secours. La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré vendredi que les recherches se poursuivraient et qu’il y avait encore de l’espoir que davantage de personnes seraient retrouvées vivantes. Les travailleurs utilisent « tout est possible » – y compris la technologie sonar, des caméras et des chiens spécialement dressés – pour aider à la recherche, a déclaré le maire. La Croix-Rouge américaine a fourni un hébergement d’urgence à l’hôtel pour les résidents qui ont été déplacés par l’effondrement partiel. Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!