Un ingénieur a disparu après son anniversaire et son corps a été retrouvé dans le désert. Un ami d’enfance est désormais inculpé

Les autorités de l’Arizona ont arrêté un homme de 23 ans en lien avec la mort d’un ingénieur qui avait disparu quelques jours avant que sa dépouille ne soit retrouvée dans le désert à la mi-août.

Alijah Bradley, 24 ans, a été porté disparu le 15 août par la police de Gilbert, en Arizona, a confirmé le bureau du shérif du comté de Maricopa à PEOPLE.

Le 19 août, les autorités ont retrouvé son corps dans une zone désertique près de la ville de Gila Bend, à une heure de route de Gilbert, a indiqué le bureau du shérif. Sa mort a été jugée comme étant un homicide.

Le mercredi 4 septembre, les autorités ont arrêté Samuel Bush, 23 ans, pour deux chefs d’accusation, dont meurtre, en lien avec la mort de Bradley, selon le bureau du shérif.

Le proche de la victime a déclaré KPHO et ABC 15 que Bush et Bradley étaient amis d’enfance.

« Nous savons qu’Alijah et Samuel se connaissaient depuis de nombreuses années avant l’homicide », a déclaré le bureau du shérif à PEOPLE.

La famille de Bradley a déclaré à ABC 15 qu’il avait disparu le 12 août, le lendemain de son anniversaire. Un membre de la famille a déclaré à KPHO qu’ils avaient signalé sa disparition parce qu’il ne s’était pas présenté au travail.

Il avait également omis d’appeler sa mère, ce qui était inhabituel pour lui, ont déclaré ses proches, selon KPHO et ABC 15.

Dans un Campagne GoFundMe Créée pour aider à couvrir ses frais funéraires, la famille de Bradley se souvient du jeune homme « brillant et aimé ».

« Alijah était connu pour son esprit libre et son âme sauvage, et sa perte est profondément ressentie par tous ceux qui le connaissaient », peut-on lire dans une partie de la collecte de fonds, qui indique que la famille cherche à obtenir justice après ce meurtre « brutal ».

Dans une déclaration, la mère de Bradley a déclaré à ABC 15 que son fils aimait le plein air et le soleil.

« Le monde ne connaîtra plus jamais sa gentillesse », a déclaré sa mère, dont le nom n’est pas mentionné dans le rapport. « En raison de l’acte brutal de cet individu, je ne peux pas croire que le monde va passer à côté d’Alijah et de ses futures contributions au monde… Il était tout pour moi, et il est inconcevable pour moi de devoir me réveiller chaque jour dans un monde sans Alijah… Je consacre ma vie à obtenir justice pour mon fils. »

Bush a été accusé de meurtre intentionnel au deuxième degré et de dissimulation de corps, selon le bureau du shérif. On ignore pour l’instant s’il a plaidé coupable ou s’il a engagé un avocat pour parler en son nom.

