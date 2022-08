Un informateur clé défend son rôle lors du procès pour complot d’enlèvement de Whitmer

Les avocats de la défense ont interrogé mardi un informateur du FBI lors du procès de deux hommes accusés d’avoir conspiré pour kidnapper le gouverneur du Michigan, remettant en question sa motivation à entrer dans une bande d’extrémistes antigouvernementaux et les mesures clés qu’il a prises pour rassembler des preuves.

Dan Chappel a été contre-interrogé pendant des heures alors que les avocats insistaient sur le fait que tout stratagème de 2020 ciblant Gretchen Whitmer était dirigé par des agents et des agents, et non par les rebelles bouffeurs de marijuana Adam Fox et Barry Croft Jr.

Connu sous le nom de “Big Dan”, Chappel a été contesté pour une indemnisation – plus de 50 000 dollars en espèces – et même une blessure au genou due au service militaire en Irak. On lui a posé à plusieurs reprises des questions pour montrer qu’il recevait des instructions du FBI à des moments critiques, en particulier un tour avec Fox pour repérer la maison de vacances de Whitmer.

“Je n’ai jamais rien attendu” du gouvernement, a déclaré Chappel en réponse aux questions tendues de l’avocat Joshua Blanchard sur le salaire et un nouvel ordinateur portable.

“Je voulais empêcher les gens de faire de mauvaises choses à de bonnes personnes”, a déclaré Chappel, un camionneur de 35 ans qui transporte le courrier.

Fox et Croft sont jugés pour la deuxième fois pour complot. Un jury fédéral de Grand Rapids, dans le Michigan, n’a pas pu parvenir à un verdict unanime en avril mais a acquitté deux autres hommes.

Les procureurs disent que Fox, 39 ans, qui vit dans l’ouest du Michigan, et Croft, 46 ans, un camionneur de Bear, Delaware, voulaient déclencher une révolte nationale en kidnappant le gouverneur démocrate à l’approche de l’élection présidentielle. Le gouvernement a déclaré que le dégoût suscité par les restrictions liées au COVID-19 les avait inspirés à faire des plans en 2020.

Chappel a secrètement enregistré des conversations avec les hommes au cours de cet été et a échangé d’innombrables SMS. L’avocat de la Fox, Christopher Gibbons, a noté avec ironie que Chappel avait parfois exprimé son soutien pour avoir tiré sur la maison de vacances de Whitmer.

“Vous avez dit que cela ressemblerait à un accident de chasse”, a déclaré Gibbons.

Chappel a reconnu qu’il avait également suggéré un moyen d’endommager la porte de la maison. Il a dit qu’il avait besoin de dire certaines choses pour maintenir sa réputation, mais qu’il essayait d’adoucir les propos sur un enlèvement violent.

Gibbons a déclaré que Chappel n’avait jamais exhorté Fox à choisir des voies légales au-delà du «terrorisme domestique» pour régler ses différends avec le gouvernement.

“Si je devais faire quelque chose comme ça, il ne m’aurait pas gardé dans le groupe”, a répondu Chappel. « Il a dit à plusieurs reprises : ‘Combien de mois de novembre avons-nous eu ? Combien d’élections avons-nous eues ? »

Whitmer a blâmé le président de l’époque, Donald Trump, pour avoir attisé la méfiance et fomenté la colère contre les restrictions contre les coronavirus et refusé de condamner les groupes haineux et les extrémistes de droite comme ceux accusés dans le complot.

Trump a récemment qualifié le plan d’enlèvement de “faux accord”.

___

Ed White, l’Associated Press