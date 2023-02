Un influenceur utilise le fonds de secours Rs 3 Crore COVID-19 pour acheter une voiture et risque 20 ans de prison

Une influenceuse de Miami fait face à des accusations fédérales après que les autorités ont affirmé qu’elle avait utilisé les fonds de secours COVID-19 pour dépenser en procédures cosmétiques, un appartement luxueux et une voiture. Identifiée comme étant Daniela Rendon, elle aurait reçu 381 000 $ (environ Rs 3 crore) par le biais de la Small Business Administration et du programme de protection des chèques de paie, selon le Miami Herald. Plutôt que d’utiliser des fonds fournis par le gouvernement pour garder les employés pendant la pandémie, elle les aurait utilisés pour ses gains personnels.

Elle aurait distribué de faux fonds de paie à ses amis et à sa famille et dépensé l’argent pour louer une Bentley Bentayga 2021. Rendon aurait également loué un luxueux appartement à Biscayne Bay et payé sa chirurgie esthétique. En plus de cela, le joueur de 31 ans a également remis à neuf une paire de chaussures de marque. L’influenceuse de Miami fait maintenant face à sept chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de fraude électronique, qui peuvent la conduire en prison pendant environ 20 ans.

Lors de sa comparution devant le tribunal, les procureurs ont affirmé que Rendon risquait de fuir vers sa Colombie natale. Une caution de 1 50 000 $ a été déposée contre elle par le juge. Rendon doit maintenant lutter légalement contre les accusations. Le rapport affirme que l’influenceuse de Miami a produit de faux documents sur son entreprise immobilière pour se qualifier pour recevoir des fonds gouvernementaux. La liste falsifiée de documents comprenait la masse salariale, les coûts des produits, le nombre d’employés, les revenus annuels, la taxe IRS, etc. Les faux documents ont été soumis à des prêteurs de l’Idaho et du New Jersey. L’influenceuse a intercepté l’argent, puis l’a redirigé vers elle-même et vers ses amis et son entourage. Elle a utilisé un processeur de paie du New Jersey pour émettre le montant du prêt en faisant circuler des chèques dans son entourage.

Rendon n’est pas le premier, qui avait été condamné pour avoir abusé du programme de prêt COVID-19 par le gouvernement américain. Auparavant, un pasteur de Floride et son fils avaient été arrêtés pour avoir prétendument obtenu une somme de 8,4 millions de dollars des fonds de secours COVID-19. Ils ont frauduleusement détourné l’argent pour acheter un manoir de luxe sur la propriété de Disney World. Le duo père et fils identifié comme étant Evan Edwards et Josh était le président et le vice-président d’ASLAN International Ministry.

En 2022, un homme nommé David T Hines a reçu 3,4 millions de dollars grâce aux fonds de secours COVID-19 pour avoir fabriqué une entreprise de déménagement en difficulté dans le sud de la Floride. L’un de ses achats de luxe aurait été une Lamborghini Huracan Evo super chic.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici