Un influenceur trans dénonce Bud Light dans sa première déclaration publique depuis la débâcle publicitaire

Le PDG de la société mère Anheuser-Busch a refusé de s’engager à travailler à nouveau avec Dylan Mulvaney

L’influenceur transgenre des médias sociaux Dylan Mulvaney s’en est pris à Bud Light et à la société mère Anheuser-Busch dans une vidéo publiée vendredi sur les réseaux sociaux, les accusant d’abandonner le «Jours de jeunesse« TikToker après le spot promotionnel de Mulvaney pour la bière a déclenché une réaction très coûteuse.

Révélant pourquoi Mulvaney avait attendu trois mois après la publication de la promo Bud Light pour se manifester, le joueur de 26 ans a expliqué: «J’attendais que la marque me contacte, mais ils ne l’ont jamais fait.”

« Pour une entreprise, embaucher une personne trans et ne pas la soutenir publiquement est pire que de ne pas embaucher de personne trans du tout. Parce que cela donne aux clients la permission d’être aussi transphobes et aussi haineux qu’ils le souhaitent», a déclaré Mulvaney, avertissant Anheuser-Busch que les personnes LGBTQ boivent aussi de la bière.

L’artiste s’est plaint que la réaction du public était totalement disproportionnée par rapport à une vidéo Instagram partagée avec les 1,8 million d’abonnés de Mulvaney. « Vous auriez pensé que j’étais, comme, sur un panneau d’affichage ou sur une publicité télévisée« , a déclaré Mulvaney, observant, »Ce qui ressort de cette vidéo était plus d’intimidation et de transphobie que je ne pourrais jamais l’imaginer.”

Ce harcèlement s’est poursuivi hors ligne, a ajouté Mulvaney, affirmant avoir été suivi, raillé et menacé dans la vraie vie ainsi que sur Internet. « Fermer les yeux et faire comme si tout allait bien – ce n’est tout simplement pas une option pour le moment« , a déclaré l’acteur.

La vidéo originale mettait en vedette Mulvaney dans une robe de cocktail noire, des gants jusqu’aux coudes et une coiffure d’Audrey Hepburn feignant l’ignorance du sport et portant un pack de six de Bud Light. Un deuxième spot montrait Mulvaney dans une baignoire recouverte de mousse, brandissant une canette avec le visage de l’influenceur dessus.

Malgré la transition vers la femme il y a un peu plus d’un an, la canette personnalisée était un cadeau pour célébrer « 365 jours d’enfance » – Mulvaney aurait gagné jusqu’à 1 million de dollars l’année dernière en faisant la promotion de produits normalement associés aux femmes, y compris les soutiens-gorge de sport et les tampons, malgré l’absence de l’anatomie pertinente.

Bien que le montant exact perdu par Anheuser-Busch dans le boycott soit inconnu, il s’élevait à au moins 20 milliards de dollars – ainsi que la place convoitée de Bud Light en tant que bière préférée des Américains, un titre qui a depuis été saisi par Modelo.

Étonnamment, le PDG américain de la société, Brendan Whitworth, n’a pas exclu de collaborer à nouveau avec Mulvaney – bien qu’il n’ait pas non plus dit exactement qu’il le ferait. Interrogé par un présentateur de CBS s’il enverrait une autre canette à l’influenceur, Whitworth a esquivé la question avec une réponse en conserve sur le « conversation sociale» l’échec marketing avait inspiré.

La société a démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait licencié les dirigeants responsables de la promotion désastreuse, affirmant que la vice-présidente du marketing Alissa Heinerscheid et le vice-président des marques grand public Daniel Blake avaient plutôt pris «congés volontaires» après que leur choix publicitaire ait coûté des milliards de dollars à leur employeur.