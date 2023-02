Un influenceur reçoit un e-mail demandant des “services de connexion”, Internet dégoûté

C’est triste de voir ce que vivent les femmes au quotidien. Dans un cas similaire, l’utilisatrice de Twitter Dhruvi Parmar s’est rendue sur le site de micro-blogging et a partagé une expérience horrible qu’elle a dû traverser. Partager une capture d’écran d’un e-mail qu’elle a reçu. “Comme vous devez être sans caractère pour envoyer un e-mail à quelqu’un. J’AI TROP FAIT”, a-t-elle écrit en partageant l’image. Dans l’e-mail, on peut voir une personne demander si elle fournit des “services personnels” comme le branchement. Il a également mentionné qu’il était fan de son travail et de “l’audace sur Instagram”.

L’homme a également posé des questions sur les prix des services. “Sans intention de vous blesser de quelque manière que ce soit, je voulais juste savoir si vous fournissez ces services ou non”, a-t-il écrit. La capture d’écran est maintenant devenue virale. Jetez un œil :

Cela a provoqué une colère généralisée en ligne. « Je suis vraiment désolé que tu aies dû traverser ça. Je voulais juste vous faire savoir qu’il s’agit d’une infraction punissable et que vous pouvez déposer une plainte en ligne sur http://cybercrime.gov.in. La plainte sera transmise au poste de police le plus proche pour suite à donner. S’il vous plaît, faites attention “, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit:” C’est la meilleure façon dont il aurait pu dire cela. tir.”

Voici quelques réponses :

Vous devriez partager son adresse e-mail flippante. Nous lui rendrons cela à coup sûr 😡— Stuti (@stutiraii) 9 février 2023

C’est très courant au Gujarat. Mon ami Influenceur reçoit de nombreuses demandes de ce type de la part d’hommes gujju en tenue de collaborations – 💗 Chalu Girl 💗 (@aceycurly) 9 février 2023

Quelle est votre opinion sur la même chose ?

