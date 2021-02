UN INFLUENCEUR a été critiqué comme «l’un des pires show-off d’Instagram» après avoir demandé à ses abonnés quelles stations balnéaires des Maldives étaient les meilleures.

La demande de suggestions de Mia Sully est intervenue après l’ajout de Dubaï à la liste rouge du Royaume-Uni des destinations de voyage interdites.

Un afflux de visiteurs au cours du Nouvel An a été blâmé pour une augmentation alarmante des cas de Covid aux EAU, qui a conduit à la fermeture de tous les bars et clubs de Dubaï.

Et d’autres pays ont accusé Dubaï de répandre des variantes mutantes dans le monde en permettant aux touristes de continuer comme d’habitude.

À la suite de la répression de Covid, les influenceurs ont commencé à chercher d’autres lieux de rencontre.

Mais la star d’Absolutely Ascot, âgée de 22 ans, a suscité une réaction de la part des abonnés lorsqu’elle a publié sur son Instagram qu’elle cherchait des suggestions pour les Maldives.

L’un d’eux a commenté: «Maintenant, elle sait qu’elle ne peut pas revenir en Angleterre, elle ira aux Maldives depuis Dubaï.»

Un autre a ajouté: « Fml celui-ci est l’un des pires show-off d’Instagram là-bas @mialindasully_ qu’est-ce que vous avez à dire à ce sujet. »

Alors que les bars et clubs de Dubaï ont fermé, les restaurants et les cafés peuvent rester ouverts jusqu’à 1h du matin, et les influenceurs seront toujours autorisés à se détendre près des piscines de l’hôtel.

Malgré la répression, les soirées alcoolisées destinées aux expatriés et aux touristes sont toujours promues.

Mais avec les choses qui se compliquent à Dubaï, il semble que le Mexique offre une alternative séduisante.

Les influenceurs se dirigent vers Tulum, dans le pays d’Amérique centrale, avec des stars de Towie comme Frankie Essex et Chloe et Demi Sims déjà repérées à la station balnéaire mexicaine.

«Je suis arrivée au Mexique», Chloé écrit sur Instagram.

«Je voulais donc devancer toute histoire négative pour que ce soit clair, c’est avant tout un voyage lié au travail.

«Certaines opportunités se sont présentées, que je sentais que je ne pouvais pas refuser et donc après avoir pleinement examiné les dernières directives gouvernementales. J’ai décidé de voyager.

Elle a ajouté: « De toute évidence, je vais mettre en quarantaine conformément aux exigences légales à mon retour. »

Pendant ce temps, les rats de gym se dirigent vers Dubaï et le Mexique.

Les influenceurs du fitness Max Wyatt et Mike Thurston publient des photos récentes d’eux-mêmes à Dubaï.

Tulum est également un aimant pour les fans de fitness en partie à cause de Tulum Jungle Gym, dont les propriétaires ont mis en scène une oasis d’entraînement digne d’Instagram.

Les voyages au Mexique depuis le Royaume-Uni ne sont autorisés qu’à des fins professionnelles, mais avec un nombre croissant de stars qui gagnent leur argent grâce aux séances photo et aux promotions en ligne, il pourrait encore voir un nouvel afflux de visages célèbres.

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel a récemment critiqué les célébrités de la jet-set à la Chambre des communes.

Elle a déclaré: «Nous voyons de nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux montrer dans quelles régions du monde ils se trouvent, principalement dans les régions ensoleillées du monde.

«Partir en vacances n’est pas une exemption et il est important que les gens restent à la maison.»