Un influenceur pakistanais fait face à la colère d’Internet pour avoir utilisé une lionne sous sédation comme accessoire d’anniversaire

Des mois après « Pawri girl » Dananeer Mobeen, un autre influenceur pakistanais des médias sociaux est au centre des discussions, mais pour toutes les mauvaises raisons. Une influenceuse Instagram, nommée Susan Khan, a mis en ligne une vidéo de sa fête d’anniversaire à Lahore où elle a été vue en train de garder une lionne sous sédation enchaînée à un canapé, où les gens touchaient l’animal à leur guise.

La vidéo, qui a été mise en ligne dimanche, est devenue virale, des personnes attaquant Susan pour avoir utilisé un animal sauvage comme accessoire de fête. Après avoir fait face à un déluge de critiques, elle a supprimé la vidéo de son compte Instagram. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait.

Dans un message publié par une organisation appelée « Project Save Animals », les actions de Susan ont été fermement condamnées. « C’est ironique de voir comment les humains sont les premiers à oublier l’humanité. Les animaux ne sont pas un décor que vous pouvez utiliser pour montrer votre richesse et votre statut lors d’événements. Vous ne pouvez PAS violer un autre être au détriment de vos loisirs… », disait le message.

Le message a soulevé d’autres questions sur l’impact éthique des actions de Susan. « Comment vous sentiriez-vous si quelqu’un vous mettait sous sédatif, vous enchaînait et vous plongeait dans un environnement avec des milliers de personnes hurlantes ? … Avec d’innombrables oursons et lions maltraités au Pakistan, nous ne pouvons pas nous permettre de présenter un comportement qui normalise cette atrocité.

La vidéo a suscité un énorme contrecoup de la part de l’influenceur. D’innombrables personnes demandent maintenant une action en justice contre Susan, tandis que l’organisation animale susmentionnée a demandé qu’une pétition soit signée contre elle.

La plupart des utilisateurs d’Instagram ont qualifié la vidéo d’effroyable et d’horrible. Un utilisateur a déclaré que le gouvernement doit prendre des mesures contre elle et adopter des lois plus strictes afin que de tels incidents ne se répètent pas.

Certains se sont même demandé si les personnes impliquées dans de tels actes devraient même être appelées influenceurs. « Quelle excuse pour un être humain – aucune compréhension, aucune compassion, aucun sens du bien, du mal ou de la justice animale – c’est l’influenceur social ?? Il s’agit d’abus criminels », a écrit un utilisateur.

