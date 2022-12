Un influenceur Instagram donne un coup de pied à Dog For Reel et publie une vidéo de “bonnes actions” après l’indignation

L’influenceur Instagram Kajal Kiran est sous le feu après avoir donné un coup de pied à un chien errant lors du tournage d’un Reel. Kajal, qui compte 1 21 000 abonnés sur Instagram, a provoqué un tollé sur les plateformes de médias sociaux après qu’une vidéo virale l’ait montrée en train de donner des coups de pied au chien et de rire. Les amoureux des animaux ont signalé la vidéo Instagram et envoyé des plaintes aux autorités. Vidit Sharma, fondateur d’une fiducie appelée “Save a Stray”, a tweeté : “Comment pouvez-vous être si insensible envers ces âmes sans voix… Si vous ne pouvez pas les aimer, ne leur faites pas de mal.”

Tarana Singh, une militante, a écrit : « Quel horrible « IN(HuMaN) »… Allons-nous nous baisser si bas pour l’autoglorification et les likes/followers ? Qu’enseignons-nous aux jeunes et aux enfants ? [sic]”

Suite au contrecoup, Kajal a supprimé la vidéo et s’est excusée, affirmant qu’elle aimait les animaux. “Salut les gars, je suis désolé pour mon acte cruel, c’était une chaleur du moment. Je regrette mes actions et je n’ai pas réalisé la gravité à ce moment-là. Je jure de ne faire de mal à aucun animal, [sic]” a-t-elle écrit dans la légende. Une ONG appelée Animal Hope and Wellness a commenté : “Ce n’était pas drôle, c’était dégoûtant. Je suppose que c’était amusant pour vous et les gens autour de vous, mais pas pour beaucoup d’entre nous. Vous avez montré votre “vraies couleurs” et ne faites donc pas semblant d’être quelqu’un que vous n’êtes pas. Assurez-vous de ne plus côtoyer d’animaux à partir de maintenant, ils seront bien mieux lotis.

Kajal a de nouveau présenté ses excuses et a publié une vidéo la montrant en train de donner des biscuits à des chiens errants. Elle a réitéré qu’elle aimait les animaux et a affirmé que cette vidéo était ancienne et qu’elle ne l’avait pas tournée après avoir reçu un contrecoup pour la vidéo où elle avait donné un coup de pied au chien.

Elle a mis en ligne une autre vidéo affirmant que ce serait la façon dont on se souviendrait d’elle après son « parti ». Elle a affirmé qu’elle avait fait du bien (pour les autres) toute sa vie et que les gens étaient déterminés à se concentrer sur sa « une erreur ». La vidéo la montrait en train de donner de l’eau potable à un chien errant et d’aider les gens à demander l’aumône dans la rue, les personnes spécialement handicapées, les enfants ou ceux qui semblaient autrement en difficulté financière.

Les vidéos ont été critiquées par beaucoup qui les ont trouvées malhonnêtes et faites pour la caméra.

