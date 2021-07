Un influenceur Instagram de Mumbai simule sa propre mort et atterrit en prison

Un influenceur Instagram de Mumbai s’est retrouvé dans le pétrin en simulant sa propre mort récemment. Iffy Khan (Irfan Khan), qui compte plus de 44 000 abonnés sur l’application, a été arrêté par la police pour avoir encouragé l’automutilation.

L’influenceur a tourné une vidéo de lui-même où il a été vu assis sur des voies ferrées à Mumbai après avoir été rejeté par son amant. La vidéo a été montée pour donner l’impression qu’il a été heurté par un train. La vidéo a été partagée par les utilisateurs des réseaux sociaux sur Twitter et est devenue virale. Finalement, cela a attiré l’attention de la police de Bandra.

Il a été inculpé en vertu de l’article 505 (1) de la Loi sur les chemins de fer indiens (publication ou distribution de toute déclaration dans l’intention d’inciter), ainsi que des articles 145 (nuisance) et 147 (intrusion).

Irfan a également été accusé d’avoir violé les articles 336 (mise en danger de la vie d’autrui et de soi-même) et 188 (désobéissance à un ordre) du Code pénal indien (IPC).

Lors d’une conversation avec VICE World News, il a déclaré : « Je l’ai fait à des fins de divertissement. C’était une erreur. Les gens l’ont mal pris et ont pensé que j’encourageais les gens à [die by] suicide si une fille les rejette. Mais en fait, ce n’était que la première partie d’une série de vidéos que je faisais. Dans la deuxième partie, je me réveillais de mon rêve et voyais les visages de mes parents, et le message était censé être motivant et dire aux gens de ne pas [die by] suicide. »

Le joueur de 28 ans s’est excusé auprès de ses abonnés plus tard et a supprimé la vidéo.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici