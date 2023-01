Un influenceur Instagram a créé des “pâtes aux fraises” et les gourmets veulent juste que ça s’arrête

De la crème glacée Dosa au Maggi pani puri, Internet a créé d’innombrables combinaisons alimentaires. Alors que certaines expériences comme le beurre et une omelette épicée nous ont fait saliver, certaines combinaisons d’aliments bizarres comme le Fanta Maggi nous ont fait tourner la tête et ont fait grincer des dents aux internautes. Cette fois, nous vous proposons la combinaison la plus bizarre de tous les temps – les pâtes aux fraises. La blogueuse culinaire Pavitra Kaur a pris son compte Instagram officiel et a partagé une vidéo de la même chose, mettant les internautes un peu trop mal à l’aise.

“Quelque chose au-delà de votre imagination”, a-t-elle écrit dans la légende. Elle a en outre mentionné que cette combinaison peut sembler bizarre, mais les gens doivent la croire qu’elle n’a pas du tout un goût bizarre. “Je viens de remplacer les tomates 🍅 par des fraises 🍓 et c’est totalement bien de le faire étant donné que les deux sont des fruits assez similaires en termes de texture et de goût », a-t-elle écrit.

Dans la vidéo, on peut la voir préparer une sauce aux fraises puis y ajouter des pâtes bouillies. Regardez par vous-même :

Pendant ce temps, plus tôt, un vendeur a expérimenté les ingrédients traditionnels d’un pakoda en ajoutant du chocolat comme garniture. Une vidéo bizarre du processus de fabrication de pakoda du vendeur a laissé tous les amateurs de pakoda mal à l’aise. Dans la vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, le vendeur indien s’empare d’un chocolat au lait laitier pour enchaîner avec la spécialité expérimentale. Les pakodas sont préparés en trempant une garniture à base d’épices dans une pâte à base de farine de gramme. En remplaçant les ingrédients de base, le vendeur trempe une barre de chocolat entier dans la pâte liquide.

Dans la seconde suivante, la pâte est ensuite frite dans de l’huile chauffée. Une fois les pakodas frits, ils sont sortis et servis aux clients. À la fin, un homme ouvre le pakoda Dairy Milk pour faire étalage du chocolat fondu en le cassant en deux. Il mange ensuite le plat et semble apprécier le plat expérimenté.

