Un influenceur d’Hyderabad se moque de manière hilarante des Delhiites “frissonnants” alors que la vague de froid s’empare du nord de l’Inde

Il fait un froid mordant à Delhi ! Avec des températures extrêmement basses, les gens connaissent de graves conditions de vague de froid dans la capitale nationale. Mardi, Safdarjung à Delhi a enregistré une température minimale de 4,6 degrés Celsius, ce qui a été un soulagement après que le thermomètre soit tombé à 1,4 degrés Celsius aux premières heures de lundi, enregistrant le plus bas de la saison. Ces conditions météorologiques ont rendu difficile pour les Delhiites de sortir de leur lit et de terminer leurs tâches quotidiennes. Au milieu de cela, le sketch d’un influenceur d’Hyderabad sur les frissons ‘Dilliwale’ est devenue virale sur les réseaux sociaux.

L’artiste Anuj Gurwara s’est rendu sur Twitter pour partager un clip de 53 secondes où il est allé un peu lyrique pour exprimer comment les Delhiites continuent de se vanter de leur lieu d’origine pendant toute l’année, mais sont maintenant refroidis jusqu’aux os en raison du temps glacial dans le ville. Il a poursuivi en s’exclamant comment leurs dents « claquantes » ont maintenant pris le dessus sur les « bavardages », ce qui s’est avéré être un trait adapté des Delhiites. Il ne faut pas manquer la façon dont il a souligné que les citoyens n’ont pas de répit en matière de temps car ils doivent utiliser des purificateurs d’air pour lutter contre la pollution ou des radiateurs pour obtenir un répit contre le froid. Il a rapidement commencé à comparer la température modérée à Hyderabad où l’on peut réellement profiter du temps sans être dérangé par les extrémités.

Merci pour la sympathie. Impossible de bouger du radiateur — nirupama kotru (@nirupamakotru) 6 janvier 2023

“baataan kam, kit de kit daataan zyaada” – Murthy_CS (@Murthy_CS_) 7 janvier 2023

♥️ de Delhite. Trop bon. Mais j’aime toujours Delhi malgré les extrêmes.— ਵਿਸ਼ਾਲ (@purple_keewee) 11 janvier 2023

Twitterverse a commencé à réagir à la vidéo lorsque l’un d’eux a déclaré: «Merci pour la sympathie. Impossible de bouger du radiateur ». “Tellement vrai… après avoir été à Hyderabad et maintenant à Gurgaon, totalement relatable et compréhensible”, a écrit un autre. Certains ont même mentionné ses expressions uniques et commenté, “baataan kam, kit kit daataan zyaada” tandis qu’un autre a fait remarquer, “(Amour) de Delhite. Trop bon. Mais j’aime toujours Delhi malgré les extrêmes.

