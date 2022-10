Un influenceur des médias sociaux reçoit des textes vulgaires de Guy et envoie des captures d’écran à sa famille

Traîner ou se moquer des réseaux sociaux n’est pas une nouveauté. Internet regorge d’intimidateurs et de trolls qui saisissent toutes les occasions de rabaisser, de honte corporelle et de harceler les autres, souvent sans raison apparente. Cela est vrai non seulement pour les gens ordinaires, mais aussi pour les influenceurs sur les plateformes de médias sociaux. Dans leur hâte de critiquer les autres, les trolls ne réalisent pas que la personne qu’ils critiquent verbalement pourrait être assez intelligente pour concevoir des stratégies pour les amener à s’excuser d’avoir répandu la haine en ligne. Alors que la plupart d’entre eux choisissent d’ignorer les critiques injustes et la pêche à la traîne, Sakshi Shivdasani, un producteur de contenu et un influenceur des médias sociaux, a décidé de former le troll.

Sakshi a récemment reçu les insultes les plus sales sur son DM Instagram d’un gars trop intelligent, qui a fait des commentaires désobligeants sur ses seins. Elle avait sans doute rencontré des propos et des textes insultants similaires auparavant. Sakshi a généralement choisi d’ignorer les messages, mais cette fois, il a décidé de confronter le gars et l’a forcé à reconnaître son erreur et à s’excuser.

Pour aller plus loin, l’influenceuse des médias sociaux a décidé de publier des informations sur ses efforts pour retrouver et entrer en contact avec la famille du gars sur ses histoires Instagram. Lorsqu’elle a révélé qu’elle avait partagé les textos qu’il lui avait envoyés, le garçon l’a contactée, s’est mis à pleurer et s’est excusé abondamment.

L’influenceur de mode a pris des captures d’écran des commentaires désobligeants du gars et les a partagés avec sa famille. Cela l’obligeait à jouer le rôle de Sherlock tout en traquant sa famille sur des plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram.

Elle a fait tout son possible pour entrer en contact avec la famille du garçon, contactant finalement la mère et la sœur du garçon par message direct (DM). Elle a partagé des aperçus des activités en ligne du gars avec sa famille. Sakshi a également identifié le père et le frère de l’intimidateur sur Facebook et Instagram.

