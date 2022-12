Un influenceur de TikTok est condamné à une amende après avoir frappé une balle de golf dans le Grand Canyon

Les caméras du téléphone tournaient, alors l’influenceuse TikTok a plié les genoux, a ajusté sa position et a balancé son club sur une balle de golf qui avait été placée près du bord d’un précipice au Grand Canyon. Le ballon s’est envolé. Le club l’a fait aussi après qu’il lui ait échappé des mains.

“Comment est-ce arrivé”, a demandé le texte sur le agrafequi a été enregistré le 26 octobre et publié sur TikTok le même jour.

Les autorités, cependant, semblaient avoir une autre question après avoir visionné la vidéo : qui était responsable des déchets dans l’un des parcs nationaux les plus emblématiques du pays ?

Des conseils sont arrivés et les forces de l’ordre ont rapidement eu un nom : Katie Sigmond, une influenceuse comptant environ sept millions d’abonnés sur TikTok qui publie des vidéos d’entraînement et de mannequinat, ainsi que des clips mettant en valeur son jeu de golf sur les practice et les parcours.