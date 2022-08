Un influenceur de LinkedIn s’en prend sournoisement au PDG qui a publié un selfie pleurant après avoir licencié du personnel

Le PDG d’HyperSocial, Braden Wallake, a suscité des tonnes de critiques après qu’un article sur LinkedIn concernant le licenciement de personnel ait été jugé malhonnête par beaucoup. Wallake a publié une photo de lui-même en train de pleurer avec un message sur la façon dont quelques employés ont dû être licenciés de son entreprise après avoir décidé d’arrêter de vendre leurs principaux services. Maintenant, se moquant de lui, un influenceur de LinkedIn qui s’appelle Drew, a publié une image de lui-même en train de pleurer. Dans la légende, il a écrit: «J’ai pensé pendant au moins quelques minutes si je devais partager cela ou non. Pas de licenciements à annoncer… mais Taco Tuesday était un mauvais choix. Il a téléchargé l’image en utilisant le hashtag “#vulnerabilities”.

« Alors, tu transpires ? Juste confus quant à la raison pour laquelle nous devrions continuer à pleurer sur LinkedIn pour des raisons qui n’ont pas de sens. J’ai l’impression que c’est 2x mauvais. Les hommes devraient pleurer et avoir des sentiments, mais aussi faire preuve d’empathie et de QE. Et aussi plus cela arrive, plus ce gars attire l’attention là où il ne devrait pas aller. Pour tous ceux qui sont légitimement contrariés pour des raisons réelles, cela les diminue. Arrêtez la folie », a commenté un utilisateur de LinkedIn. Une autre personne a écrit: “Je ressemble aussi à ça après avoir mangé du Taco Bell.”

Wallake a assumé la responsabilité de la décision et a expliqué que c’était de sa faute et que les personnes licenciées auraient pu être là si de meilleures décisions avaient été prises. Il a également reconnu le fait qu’il a conduit l’équipe dans cette décision. “Donc, je veux juste que les gens voient que tous les PDG n’ont pas le cœur froid et ne se soucient pas du moment où ils doivent licencier des gens”, a-t-il écrit.

Wallake a également expliqué comment il espérait que ses employés savaient qu’il les aimait. « Je sais que ce n’est pas professionnel de dire à mes employés que je les aime. Mais du fond du cœur, j’espère qu’ils savent tout ce que je fais. Chacun. Chaque histoire. Chaque chose qui les fait sourire et chaque chose qui les fait pleurer. Leurs familles. Leurs amis. Leurs passe-temps », a-t-il écrit.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici