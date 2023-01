Si vous êtes à Delhi et que vous avez besoin de motivation pour aller au gymnase, cela pourrait vous intéresser. Il est de notoriété publique qu’il s’agit souvent d’une situation à faire ou à mourir sur les routes de Delhi, avec des tempéraments enflammés et des choses qui se gâtent le plus souvent. La réponse au mauvais trafic est souvent une seule chose : la rage. Un influenceur qui s’appelle ‘Ccoach Rajan’ a donné une certaine motivation à ceux qui ont du mal à se rendre au gymnase, et la raison qu’il a citée était exactement celle-ci.

Aller au gymnase ou succomber à la rage au volant de Delhi – cela semblait être son point. Pour élucider, il a également montré une vidéo de deux hommes se battant furieusement sur une route où une sorte de congestion semble avoir eu lieu. “Les gars dekho Delhi mein na logo ka khoon suraj se bhi zyada garam hai“, raconte l’influenceur à ses followers.

Il poursuit en ajoutant que n’importe quoi, n’importe où, peut conduire à une altercation physique à Delhi. Si vous n’avez pas de force musculaire ou de masse musculaire, vous ne pourriez pas survivre dans une situation de rage au volant, dit-il. C’est pourquoi il est si important d’aller au gymnase à Delhi, explique-t-il.

Les gens ont été légèrement surpris par la stratégie promotionnelle unique, mais à la fin, ils ont été obligés de lui rendre hommage.

Normalement, je me connecte maan nahi rahe toh yehi sahi— Ccoach Rajan (@sibalsahab) 20 janvier 2023

Récemment, une autre stratégie promotionnelle unique était devenue virale. Gaurav, un créateur de contenu qui publie des vidéos de tutoriels en anglais sur Instagram, a proposé une manière plutôt choquante et créative d’enseigner aux gens la prononciation du mot “divorce”. Cela commence par une bagarre passionnée entre lui et sa femme, avec leur fille debout en arrière-plan regardant tout.

Lorsque sa femme lui dit avec colère de divorcer, leur fille proteste avec véhémence. Juste au moment où vous commencez à penser que vous avez été, pour une raison inexplicable, au courant d’une discussion familiale cruciale, Gaurav fait face à la caméra et révèle ce à quoi tout cela a abouti : la prononciation du mot “divorce”.

