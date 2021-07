Un influenceur de fitness meurt d’une opération bâclée pour réduire la sudation constante des aisselles

UN influenceur Instagram est décédé après avoir subi une procédure médicale bâclée pour traiter sa transpiration excessive des aisselles.

Odalis Santos Mena, 23 ans, qui publiait régulièrement du contenu en ligne, a subi la procédure médicale dans un cabinet médical prétendument non agréé avant de décéder le mercredi 7 juillet.

L’influenceur Odalis Santos Mena, 23 ans, est décédé après avoir subi une procédure bâclée au Mexique Crédit : Instagram/@odalis_sm

Le traitement devait aider à réduire la transpiration constante des aisselles Crédit : Flash info

Selon certaines informations, la jeune femme s’était rendue à la clinique SkinPiel de la ville mexicaine de Guadalajara après avoir été engagée pour promouvoir un traitement visant à réduire la transpiration des aisselles nommé MiraDry.

Le traitement fonctionnerait en utilisant l’énergie thermique pour éliminer les glandes sudoripares et il promet également de réduire les odeurs corporelles et les poils des aisselles.

Odalis, qui compte 146 000 abonnés, a fait la promotion du traitement en ligne avec l’assurance que le traitement était simple et sûr.

Mais elle est décédée de façon dramatique au cours de la procédure, victime d’un arrêt cardiaque.

Une enquête sur sa mort a été ouverte par la police locale.

OPÉRATION DE TUEUR

Des rapports allèguent que la mort de la jeune star d’Instagram était due à une négligence après qu’elle ait été effectuée par des « non-professionnels ».

Il est entendu que dans le cadre du traitement, la femme a été anesthésiée par un employé de la clinique qui n’avait jamais suivi de formation d’anesthésiste.

Odalis a ensuite fait un arrêt cardiaque quelques minutes plus tard alors que les employés de la clinique effectuaient la RCR, mais ils ont échoué dans leurs efforts pour la réanimer.

Les coroiners pensent que la cause de son décès était due à la combinaison de l’anesthésie et des stéroïdes que la femme prenait.

La clinique insiste sur le fait qu’elle n’était pas au courant de cela à l’avance.

L’influenceuse est bien connue pour ses régimes de fitness et a souvent participé à des compétitions de fitness.

Elle a été élue Campeona de Miss y Mr. Hercules 2019 et a également remporté le concours Wellness Fitness Juvenile peu avant sa mort.

En plus de participer à des compétitions, elle s’est également fait connaître en ligne dans laquelle elle a montré son physique tonique.

Elle étudiait pour un diplôme universitaire de premier cycle en nutrition et entretenait également une relation heureuse avec l’entraîneur personnel et nutritionniste Victor Gomez Carreno à l’époque.

Après sa mort, Carreno a écrit sur son compte Instagram : « ‘Vos actions dans la vie font écho dans l’éternité.

« Je t’emmènerai avec moi pour toujours, ça n’a aucun sens d’écrire ici ce que je ressens dans mon cœur @odalis_sm, je t’aime. »

Les enquêteurs allèguent que le prix de remise en forme a été traité par des «non professionnels» Crédit : Flash info

Les coroners pensent qu’elle est décédée après qu’une combinaison de médicaments a provoqué un arrêt cardiaque Crédit : Flash info