Un influenceur de 33 ans décède d’une défaillance d’organe après avoir subi TROIS opérations esthétiques le même jour

Un influenceur CHINOIS est décédé d’une défaillance d’organe après avoir subi trois opérations cosmétiques en une journée.

Xiaoran, 33 ans, une star des médias sociaux avec plus de 130 000 abonnés sur le réseau social chinois Sina Weibo, a suivi sa mort cette semaine tandis qu’un hashtag connexe a gagné plus de 600 millions de vues jeudi après-midi.

Xiaoran est décédé d'une défaillance d'organe après avoir subi trois opérations en une journée

La clinique de beauté où l’influenceuse a subi deux procédures de liposuccion et un travail de seins dans la province du Zhejiang aurait reconnu la responsabilité de sa mort.

Selon les médias locaux, la clinique a admis avoir commis des erreurs lors de l’opération et retardé le traitement par la suite et a depuis été fermée par les autorités.

Pendant ce temps, la famille de la victime demande une indemnisation de 920 000 CNY (102 662 GBP) à la clinique.

Xiaoran s’est rendu à l’hôpital en mai et on lui a conseillé de subir trois opérations, une liposuccion du haut du bras, une liposuccion de la taille et de l’abdomen et une augmentation mammaire.

Elle aurait subi les trois opérations le même jour, passant plus de cinq heures sur la table d’opération.

Deux jours plus tard, elle a ressenti des douleurs et un essoufflement et a été transportée d’urgence à l’hôpital.

Plus tard dans la journée, elle a souffert d’une défaillance multiviscérale et a été traitée en soins intensifs.

Elle est restée dans un état critique pendant deux mois avant de finalement mourir d’une défaillance multiviscérale le 13 juillet.

L'actrice chinoise Gao Liu a également subi une opération du nez louche et a posté à ce sujet

L'actrice s'est fait opérer dans la province du Guangdong en octobre 2020





L’enquête sur sa mort est en cours même si la clinique a apparemment reconnu sa responsabilité.

L’actrice chinoise Gao Liu a récemment souffert de multiples infections et d’une nécrose nasale après une opération du nez dans la province du Guangdong en octobre 2020.

Avec l’essor de l’industrie cosmétique en Chine ces dernières années, les citoyens demandent aux autorités de réglementer plus strictement les pratiques.