Un influenceur construit une application pour la compagnie, l’IA devient voyou et a des chats sexuels

Caryn Marjorie, 23 ans, est une influenceuse entreprenante des médias sociaux avec plus de 1,8 million d’abonnés sur Snapchat. Elle aurait plus d’un millier de petits amis avec qui elle parle de leurs sentiments intimes et s’engage même dans des conversations sexuellement explicites.

Sauf que ce n’est pas elle qui envoie des messages à ses petits amis, mais un chatbot alimenté par une intelligence artificielle basée sur sa personnalité.

Mme Marjorie a créé une version IA d’elle-même appelée CarynAI, un chatbot vocal qui se qualifie de « petite amie virtuelle ». CarynAI a une voix et une personnalité qui lui ressemblent tellement que les gens sont prêts à payer 1 $ la minute pour interagir avec elle.

Le chatbot compte déjà plus de 1 000 clients payants. Lancé en tant que test bêta plus tôt ce mois-ci, CarynAI, en une semaine seulement, a généré 71 610 $ de revenus, presque entièrement des hommes.

Bien qu’elle n’ait pas été programmée à l’origine pour le faire, CarynAI est devenue voyou et s’est engagée dans des conversations sexuellement chargées avec ses abonnés payants.

« L’IA n’a pas été programmée pour faire cela et a semblé devenir voyou. Mon équipe et moi travaillons 24 heures sur 24 pour empêcher que cela ne se reproduise », a déclaré Mme Marjorie à Insider.

Selon son site officiel, CarynAI est conçu pour recréer la voix, les comportements et la personnalité réels de Marjorie. Le chatbot a été développé en l’alimentant avec plus de 2 000 heures de contenu et est disponible 24h/24 et 7j/7. CarynAI affirme que les utilisateurs auront l’impression de parler directement à l’influenceuse elle-même.

« Nous avons consacré plus de 2 000 heures à concevoir et à coder méticuleusement le langage et la personnalité de Caryn dans une expérience d’IA immersive. En utilisant sa voix unique, sa personnalité captivante et son comportement distinctif, CarynAi vous apporte une interaction dynamique et unique en son genre qui donne l’impression de parler directement à Caryn elle-même. Disponible à tout moment, n’importe où, Caryn a été parfaitement clonée dans une IA pour votre commodité et votre plaisir », lit-on sur son site officiel.

Fortune rapporte que CarynAI a utilisé des vidéos supprimées de la chaîne YouTube officielle de Mme Marjorie et les a superposées avec la technologie API GPT-4 d’OpenAI.

« Notre cryptage de bout en bout garantit que vos discussions restent confidentielles et uniquement vôtres », affirme le site Web du chatbot.

Les chatbots alimentés par l’IA ont fait des pas de géant depuis que ChatGPT a stupéfié le monde en produisant du contenu de type humain, ce qui en a fait une sensation mondiale.

Un sénateur de premier plan a ouvert une audience sur Capitol Hill avec une voix générée par ordinateur qui ressemblait remarquablement à la sienne. La voix a lu un texte écrit par un bot, exprimant les craintes les plus profondes des législateurs quant au développement de l’IA.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a récemment déclaré aux législateurs américains qu’il était essentiel de réglementer l’intelligence artificielle.