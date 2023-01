Un influenceur condamné à une amende de 17 000 roupies pour avoir arrêté une voiture pour tourner des bobines Instagram sur l’autoroute

Une influenceuse Instagram de Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh, a atterri dans la soupe après avoir arrêté sa voiture au milieu d’une autoroute pour tourner une vidéo en bobine. Bien que fabriquer une bobine ne soit pas un crime, enfreindre les règles et mettre la vie publique en danger n’est pas une erreur mineure. L’influenceuse identifiée comme étant Vaishali Chaudhary Khutail a publié un Instagram Reels la mettant en scène avec une voiture rouge au milieu d’une autoroute. Peu de temps après avoir été partagée en ligne, la vidéo a attiré l’attention sur Instagram. Beaucoup ont critiqué l’influenceuse pour avoir risqué la vie des autres en arrêtant sa voiture au milieu d’une autoroute.

Le tumulte a été tel que la police de Ghaziabad a maintenant infligé une amende de 17 000 roupies à Vaishali. Dans le clip viral, l’influenceuse vêtue d’un haut court noir et d’un pantalon de survêtement assorti peut être vue se déplaçant devant son véhicule rouge, qui est placé au milieu d’une autoroute. Alors que d’autres véhicules peuvent être vus se déplaçant à grande vitesse en arrière-plan, Vaishali semble attacher un chignon, marcher et même s’appuyer sur la voiture rouge pour souffler un baiser. Jetez un oeil à la bobine virale ici:

Juste un jour après que la vidéo a amassé plus de soixante-dix mille vues et plus de huit mille likes sur l’application de partage de photos, la police de Ghaziabad a abordé la question aux côtés d’un clip d’une femme officier sur Twitter. Dans le clip, la femme officier a expliqué comment la jeune fille a été accusée d’une amende pour avoir bafoué les règles de la circulation. Le cas a été enregistré dans la région de Sahidabad. Le propriétaire de la voiture a été condamné à une amende par la police de la circulation.

Parallèlement au clip de la policière, l’ACP du département a déclaré: «Des accusations ont été enregistrées à Thana Sahibabad en relation avec la vidéo virale sur les réseaux sociaux d’une fille faisant une bobine sur la route surélevée près de la zone. Une action en justice préalable est en cours. Ladite voiture a été condamnée à une amende de 17 000 ₹ par la police de la circulation – ACP Sahibabad.”

थाना साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत एलिवेटिड रोड पर युवती द्वारा रील बनाते हुये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के्बन्ध मे था पर वायाबादादादाद. पर अभियोग पंजीकृत पंजीकृत किया गयcre गय. अग्रिम विधिक कार्यवाह की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा उक्त कार का 17000 रु 0 का चालान किया गया है-एसीपी साहिबाबाद pic.twitter.com/z0byqdvAt7— COMMISSAIRE DE POLICE GHAZIABAD (@ghaziabadpolice) 22 janvier 2023

Les utilisateurs des médias sociaux félicitent le service de police pour sa rapidité à gérer la situation. Un utilisateur a écrit : “Bonne décision”.

Un autre a défendu l’initiative du flic : « Les gens deviennent fous à cause des réseaux sociaux. Juste pour attirer l’attention, beaucoup finissent par enfreindre la loi. Mais lorsque la loi a suivi son cours, ils ont commencé à remettre en question la décision.

Plus d’informations अपने आप को सबसे आगे दिखाना है। चाहे उसके लिए कानून ही क्यों ना तोड़ना पड़े।ओर फिर जब कानून अपना काम करता है। तब कहते फिरते है। मनमानी हो रही है।— ASHISH (@ AshishTyagi22) 22 janvier 2023

Vaishali Chaudhary Khutail bénéficie d’une suite de médias sociaux de plus de six lakh personnes sur Instagram.

