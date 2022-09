Un influenceur canadien de TikTok décède dans un accident de parachutisme

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une influenceuse TikTok et reine de beauté de Toronto, au Canada, est décédée après avoir sauté en parachute lors de son premier cours en solo le week-end dernier.

Tanya Pardazi, 21 ans, est décédée le 27 août alors qu’elle effectuait un saut à Skydive Toronto à Innisfil, en Ontario. L’école de parachutisme exige que les étudiants terminent une journée de formation au sol avant de tenter une plongée en solo, a rapporté CTV News Toronto.

Pardazi, étudiante en philosophie à l’Université de Toronto, avait ouvert son parachute trop tard lors de son plongeon.

Skydive Toronto a déclaré dans un communiqué publié sur Facebook que Pardazi “avait lâché un parachute principal à rotation rapide à basse altitude sans le temps/l’altitude nécessaire pour que le parachute de réserve se gonfle”.

L’ANCIEN AILLEUR DÉFENSIF DE LA NFL STEVE WHITE MEURT À 48 ANS

Après l’accident, la femme a été transportée dans un hôpital local, où elle a été déclarée morte.

L’installation de parachutisme a également déclaré dans sa déclaration que Pardazi “était un ajout récent bienvenu à la communauté de parachutisme” et “manquera parmi les nouveaux amis de l’étudiant et les autres sauteurs de Skydive Toronto Inc.

“L’équipe de Skydive Toronto Inc a été profondément affectée par cet accident car elle a affiné son programme de formation d’étudiants pendant plus de 50 ans”, indique le communiqué.

Pardazi était un influenceur TikTok avec plus de 95 000 abonnés. Dans ses vidéos, elle a abordé un éventail de sujets, notamment l’estime de soi, les relations, le maquillage et les animaux. Pardazi a parlé du parachutisme dans sa dernière vidéo datée du 22 août.

“Je suis allée faire du parachutisme il y a quelques jours”, a-t-elle dit, parlant d’être dans une salle de classe là-bas.

LE CHANTEUR DE MUSIQUE COUNTRY LUKE BELL RETROUVÉ MORT À 32 ANS

Elle avait également atteint les demi-finales du concours de beauté Miss Canada.

“Tanya s’intéressait à tout ce qui était nouveau et aventureux”, a déclaré à CTV l’amie de Pardazi, Melody Ozgoli. “La vie était trop ennuyeuse pour elle et elle essayait toujours de faire quelque chose d’aventureux.”

L’entreprise de parachutisme a déclaré qu’elle coopérait avec l’enquête du service de police de Simcoe Sud sur sa mort.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Elle a vraiment vécu chaque seconde au maximum”, a déclaré Ozgoli. “C’est le plus grand choc pour nous. C’est très difficile à gérer. Cela fait quelques jours, mais nous n’y croyons toujours pas.”