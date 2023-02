Un influenceur arrêté pour avoir dépensé de l’argent de secours COVID-19 sur une Bentley et plus

Un courtier immobilier et influenceur de Miami a été arrêté pour avoir utilisé frauduleusement des fonds de secours COVID-19 pour financer son style de vie somptueux. Selon Poste de New York Daniela Rendon, 31 ans, a été accusée d’avoir utilisé l’argent des secours en cas de pandémie pour une nouvelle Bentley, des procédures cosmétiques, un appartement de luxe et bien plus encore.

Mme Rendon, qui se présente comme une agente immobilière “Ultra Luxury” sur LinkedIn, a reçu 381 000 $ (Rs 3,15,00,298) par le biais du Small Business Administration and Paycheck Protection Program (PPP), une initiative conçue pour aider les entrepreneurs pour pérenniser leurs entreprises.

Cependant, les procureurs ont affirmé qu’au lieu d’utiliser l’argent pour maintenir à flot des employés légitimes au milieu de la pandémie, elle a utilisé l’argent à des fins personnelles et l’a fait profiter de ses amis et de sa famille. L’argent a été utilisé pour louer une Bentley Bentayga 2021, qui est vendue pour environ 181 000 $ (Rs 1,49,66,156). Elle a également utilisé les fonds pour acheter des chaussures de créateurs, des appartements de luxe et des procédures cosmétiques, entre autres.

Non seulement cela, elle était loin d’être discrète et a montré son style de vie opulent sur son profil Instagram. Mme Rendon a régulièrement publié des photos d’elle-même sur ses comptes de médias sociaux portant des vêtements de fantaisie, partant en vacances tropicales et voyageant sur des jets privés. Cependant, après son inculpation, elle a supprimé tous ses profils de médias sociaux.

L’influenceuse a comparu devant le tribunal de première instance fédéral le 2 février et a été accusée d’avoir obtenu frauduleusement des prêts et des subventions de secours COVID-19 dans le cadre du programme de protection des chèques de paie.

Les autorités fédérales ont déclaré que pour réussir le stratagème, Mme Rendon avait falsifié des documents liés à une entreprise immobilière pour sembler éligible au programme PPP. Elle fait maintenant face à sept chefs d’accusation de fraude électronique et de blanchiment d’argent qui pourraient la conduire en prison jusqu’à 20 ans.

UN communiqué de presse du ministère de la Justice des États-Unis déclare, ” Selon les accusations, Rendon a reçu environ 381 000 $ en fonds frauduleux. Pour débourser les fonds, elle se serait inscrite auprès d’un processeur de paie pour émettre des chèques de paie frauduleux à elle-même, aux membres de sa famille et à ses amis. Elle aurait utilisé les fonds obtenus frauduleusement pour louer une Bentley Bentayga 2021, louer un appartement de luxe à Biscayne Bay, payer des procédures de dermatologie esthétique et retoucher ses chaussures de marque.

Un juge a fixé sa caution à 150 000 $ après que les procureurs l’aient considérée comme un risque de fuite. Elle va maintenant combattre les accusations portées contre elle.