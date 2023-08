Points clés Cenat, 21 ans, a été nommé « Streamer de l’année » en 2022.

Jeudi, Cenat a déclaré que le cadeau comprendrait des ordinateurs et des consoles Playstation 5.

La police a déclaré que des accusations portées contre lui étaient possibles, notamment pour incitation à une émeute.

Vendredi, des milliers de personnes ont envahi Union Square à New York et les rues environnantes dans une scène chaotique après qu’un diffuseur en direct populaire a annoncé un événement « cadeau », la police luttant pour contenir les fans lançant des projectiles et blessant des officiers.

L’événement a été promu par Kai Cenat, surtout connu pour ses diffusions en direct sur le site de jeux Twitch et ses vidéos YouTube.

Il avait annoncé plus tôt un « énorme cadeau » sur son compte Instagram au parc de Manhattan.

Avant le début de l’événement, des images d’hélicoptères de presse montraient des gens jetant des bouteilles et des chaises, grimpant sur le toit d’une entrée de métro, se tenant au-dessus de voitures et déchargeant un extincteur.

Jeffrey Maddrey, l’officier en uniforme le plus haut gradé du département de police de New York, a déclaré aux journalistes que la police interrogeait Cenat et que des accusations contre lui étaient possibles, notamment pour incitation à une émeute.

L’influenceur Internet Kai Cenat, au centre, est aidé dans un véhicule de la police de New York près de Union Square, le vendredi 4 août 2023. Source: PAA / PA Maddrey a déclaré que le nombre total d’arrestations n’était pas encore clair, mais que la police avait rempli un bus de la ville avec des personnes arrêtées. Plusieurs officiers et participants ont été blessés; Maddrey a déclaré avoir été lui-même frappé par des objets.

« Des individus dans le parc ont commencé à commettre des actes de violence envers la police et le public », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Kai Cenat serait en garde à vue après qu’une foule de personnes ait provoqué des troubles dans le parc, entraînant de nombreuses arrestations. Source: Getty / Alexi J. Rosenfeld « Nos officiers ont été attaqués. Nous avons été écrasés, nous avons été poussés.

Certaines personnes ont déclenché des feux d’artifice, tandis que d’autres ont brandi des outils sur un chantier de construction, a déclaré Maddrey. On ne savait pas immédiatement ce qui avait déclenché le chaos.

Une vidéo d’hélicoptères de nouvelles télévisées a montré Cenat dans un SUV noir à un moment donné, debout avec la tête à travers le toit ouvrant, alors que les gens envahissaient le véhicule. Au moins une personne est tombée de la voiture alors qu’elle s’éloignait.

Les membres du NYPD répondent aux perturbations causées par de grandes foules lors d’un événement « cadeau » organisé par le populaire diffuseur en direct Kai Cenat à New York le 4 août 2023. Source: Getty / Alexi J. Rosenfeld Dans une vidéo publiée jeudi, Cenat a déclaré à ses abonnés que le cadeau comprendrait des ordinateurs et des consoles Playstation 5.

Cenat, 21 ans, compte 6,5 millions d’abonnés sur Twitch et 4 millions d’abonnés sur YouTube. Il a été nommé « Streamer de l’année » en 2022 aux Streamy Awards.