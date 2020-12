Une infirmière suspendue du Queensland accusée de drogue et d’agression sexuelle contre 31 femmes a été frappée de plus de 130 infractions supplémentaires par la police.

L’homme de 30 ans, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, a vu son cas mentionné jeudi devant le tribunal de première instance de Brisbane.

Il est en détention et n’était pas au tribunal. L’homme a été inculpé pour la première fois de 10 infractions en août.

La police allègue qu’il a utilisé des sédatifs pour droguer plusieurs femmes qu’il a rencontrées sur les sites de rencontres sur les réseaux sociaux avant de les agresser sexuellement.

Un infirmier suspendu a été accusé de drogue et d’agression sexuelle contre 31 femmes entre 2016 et 2020 (image en stock)

Certaines des infractions dont l’ancienne infirmière a été accusée comprennent 46 chefs d’accusation de viol et de possession illégale de drogues réglementées (image en stock)

Au moment de son arrestation, ils ont lancé un appel pour que toute personne disposant d’informations se manifeste, révélant que des vidéos représentant d’autres femmes avaient été trouvées sur un téléphone dans l’appartement de l’homme à Brisbane.

L’accusé fait maintenant face à des accusations impliquant 31 victimes d’agression sexuelle présumée dans le sud-est du Queensland depuis 2016.

Les chefs d’accusation comprennent 46 chefs de viol qui auraient impliqué 21 femmes, 38 chefs d’observations ou d’enregistrements en violation de la vie privée, 14 chefs de stupéfaction en vue de commettre une infraction et sept chefs de possession illégale de drogues à usage restreint.

L’homme fait également face à des accusations de piratage informatique, de distribution d’images intimes, d’usurpation d’identité et de harcèlement criminel.

Les infractions présumées se sont produites à Bethania, Springwood et le CBD de Brisbane entre 2016 et 2020.

Mercredi, la police a encouragé les femmes qui pensent avoir vécu un comportement similaire à se manifester, car elles pensent qu’il pourrait y avoir plus de victimes.

«Les détectives continuent de travailler pour identifier un certain nombre de femmes qui, selon eux, pourraient également être victimes du comportement prédateur présumé de cet homme», a déclaré l’inspecteur-détective Glen Farmer.

L’enregistrement de l’homme en tant que professionnel de la santé a été suspendu par l’ombudsman de la santé environ deux semaines après sa comparution devant le tribunal en août.

Auparavant, la police avait allégué qu’une femme d’une vingtaine d’années avait rencontré l’homme dans un appartement de Mary Street où elle avait été agressée après avoir reçu une drogue stupéfiante.

L’accusé fera ensuite face au tribunal de première instance de Brisbane le lundi 14 décembre pour répondre à une série d’accusations (image en stock)

« Elle a participé à un verre avec cet homme et, dans l’appartement, le comportement faisant l’objet des accusations aurait eu lieu », a déclaré le surintendant détective Tony Fleming aux journalistes en août.

« Il y a eu un impact sur sa conscience et après avoir pu retrouver ses esprits, elle est partie et a ensuite reçu de l’aide de sa famille et d’un médecin généraliste. »

La police a déclaré avoir trouvé plusieurs téléphones portables, du matériel d’enregistrement vidéo et des médicaments sur ordonnance et illicites lorsqu’ils ont fouillé l’appartement.

Le tribunal a entendu la police plus tôt croire que les sédatifs que l’homme utilisait provenaient de l’hôpital du sud-est du Queensland où il travaillait.

L’homme affrontera le Brisbane Magistrates Court le lundi 14 décembre.