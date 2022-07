Un Indonésien utilise des marionnettes pour enseigner la menace aux rhinocéros les plus rares du monde

Dans un petit village de pêcheurs indonésien, un homme avec une fausse tête de rhinocéros perché sur la sienne organise un spectacle de marionnettes pour un groupe d’enfants passionnés. – utilisant des personnages en carton, des expressions comiques et des voix exagérées pour diffuser son message de conservation une histoire à la fois. L’homme de 50 ans demande aux enfants du village d’Indramayu, dans l’ouest de Java, d’imiter les animaux et leur enseigne l’importance de protéger la forêt et la faune qui lui est propre. “Je veux qu’ils sachent que les rhinocéros ont besoin d’une forêt vierge et que les êtres humains ne sont pas les seules créatures sur terre”, a-t-il déclaré à l’AFP. “Je veux que les enfants aiment la nature et deviennent des gens conscients et soucieux de nos ressources naturelles.”

Les rhinocéros de Java – des mammifères à une corne pouvant peser jusqu’à deux tonnes et avoir des plis de peau lâche qui ressemblent à des blindages – se comptaient autrefois par milliers dans toute l’Asie du Sud-Est.

Mais ils s’accrochent maintenant à peine à l’existence, ayant été durement touchés par le braconnage endémique et l’empiétement humain sur leurs habitats.

Après des années de déclin de la population, on pense qu’il ne reste plus que 75 des mammifères dans le sanctuaire d’Ujung Kulon – leur dernier habitat sauvage – à l’extrémité ouest de l’île de Java.

Bavant qu’il ne soit trop tard

Samsudin, qui comme beaucoup d’Indonésiens n’utilise qu’un seul nom, a décidé de consacrer son temps à la conservation des rhinocéros de Java et d’autres espèces menacées en 2014 après avoir pris connaissance de leur situation précaire.

Depuis, il parcourt l’archipel sur un vieux vélo, présentant des spectacles de marionnettes gratuits aux arrêts du chemin pour faire découvrir les animaux aux enfants.

« Je veux qu’ils connaissent les rhinocéros avant qu’il ne soit trop tard. Je ne veux pas qu’ils voient uniquement des rhinocéros tirés de manuels ou de films d’animation », a déclaré Samsudin.

Samsudin fabrique ses marionnettes en carton parce qu’il est facilement disponible et parce qu’il s’oppose à l’utilisation du cuir – qui est utilisé dans les spectacles de théâtre de marionnettes traditionnels javanais – pour des raisons de conservation.

L’utilisation de la narration visuelle rend le message plus facile à digérer pour les enfants et crée un lien plus fort entre lui et son jeune public, a-t-il déclaré.

« Les enfants ont une capacité d’attention courte ; Je dois être créatif pour les distraire de leurs gadgets », a-t-il déclaré.

La conservation des rhinocéros est particulièrement difficile en raison de la longue période de gestation des animaux et de leur tendance à errer, ce qui laisse souvent les mâles et les femelles séparés pendant la période d’accouplement.

Samsudin est également déterminé à contester les représentations de dessins animés de rhinocéros comme étant paresseux et stupides.

“Les rhinocéros sont très timides et ils ont une apparence inhabituelle, mais il n’en reste que quelques-uns dans le monde, alors je veux rehausser leur image et en faire des créatures spéciales et sages”, a-t-il déclaré.

Suivez mes traces

Après que le coronavirus ait temporairement mis fin à son acte, Samsudin est maintenant de retour sur la route pour jouer pour les enfants.

Son émission présente le rhinocéros de Java comme personnage principal, avec un macaque et un tigre de Sumatra comme acolytes, et un chasseur comme méchant.

Un membre heureux du public était Gelar Dwi Titar Syahputro, un élève du primaire qui a regardé le spectacle de marionnettes avec ses amis.

“C’était amusant et hilarant. J’ai appris quelque chose de nouveau. L’histoire m’a dit de ne pas jeter de déchets et de promettre de protéger la nature », a déclaré Syahputro.

Samsudin veut que ses jeunes spectateurs l’imitent un jour, rejoignant sa mission de sensibilisation à l’environnement à travers le folklore.

« J’espère que parmi les centaines d’enfants que j’ai rencontrés, un ou deux suivront mes traces et se joindront à moi pour diffuser des messages sur la conservation », a-t-il déclaré.

