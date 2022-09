Un Indonésien tombe sur ‘Rafflesia Arnoldii’, la plus grande fleur du monde, dans une forêt

Dans un cas rare, un Indonésien est tombé sur la plus grande fleur du monde lors d’une randonnée dans une forêt. La fleur carnivore est également appelée la «fleur du cadavre» en raison de sa capacité innée à sentir la chair en décomposition pour attirer les insectes. Le nom officiel de la fleur est Rafflesia arnoldii, une espèce de plante à fleurs du genre parasite Rafflesia. C’est la plus grande fleur individuelle sur Terre et est originaire des forêts tropicales de Sumatra et de Bornéo. S’adressant à la plate-forme de micro-blogging Twitter, “Now This” a partagé un court extrait de la découverte. Jetez un coup d’œil à cette belle fleur qui ne “fleurit que pendant quelques jours”.

Un homme est tombé sur cette fleur rare en se promenant dans une forêt indonésienne. La rafflesia arnoldii est la plus grande fleur du monde et ne fleurit que quelques jours. Il est familièrement connu sous le nom de fleur de cadavre pour l’odeur extrêmement puante qu’il dégage à mi-floraison. pic.twitter.com/LJmJDgfpqd — NowThis (@nowthisnews) 28 septembre 2022

La fleur Rafflesia est également connue comme l’une des trois fleurs nationales de l’Indonésie. Il est connu pour être exceptionnel en raison de sa taille extraordinaire et de sa rareté de croissance. Plusieurs autres types de plantes avec des organes floraux plus grands, tels que l’ Amorphophallus titanum ou le Titan Arum se composent de petites grappes de nombreuses fleurs.

La légende du clip a révélé que l’odeur de cadavre en décomposition n’émanait que lorsque la fleur de Rafflesia était en pleine floraison. La légende disait encore :

La plante parasite rare vit en grande partie sous terre et, semble-t-il, la floraison ne dure qu’une journée. Le lendemain, la fleur de couleur rouge vif s’effondre et émet une forte odeur semblable à de la chair en décomposition, ce qui aide la plante à attirer les insectes. La plante piège alors les insectes pour absorber les différents nutriments présents. La fleur de Rafflesia peut atteindre un diamètre maximum de trois pieds et peut peser environ sept kilos. Il existe au total 20 espèces de cette fleur rare dans le monde, dont plusieurs se trouvent dans des pays au climat tropical humide comme la Malaisie et l’Indonésie.

