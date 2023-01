Un Indien qui vend du lait sur une moto Harley Davidson surprend Internet

Internet regorge de vidéos, bonnes, mauvaises et moches. Certains d’entre eux sont carrément bizarres. Récemment, une de ces vidéos d’un laitier a fait surface sur les réseaux sociaux et est actuellement en train de devenir virale. Nous avons vu des laitiers venir chez nous tous les matins, généralement sur leurs cycles. Mais dans ce clip viral, on voit le laitier indien sortir sa luxueuse moto Harley-Davidson pour vendre du lait.

Ce clip fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on voit la personne accrocher les contenants de lait sur le vélo de luxe, qui vaut environ trois lakhs. Cette moto est le rêve de nombreux passionnés de vélo. « Gujjar » est écrit sur la plaque d’immatriculation de son vélo.

La vidéo a été partagée sur Instagram par un compte nommé amit_bhadana_3000. Le clip a été publié le 18 décembre.

En voyant la vidéo, les gens ont été choqués. Beaucoup se sont rendus dans la section des commentaires et ont partagé leurs points de vue. L’un d’eux a commenté: «Les gens ordinaires réfléchissent cent fois avant d’acheter un vélo. Mais ce laitier semble utiliser un vélo qui vaut des milliers de roupies.

Un autre internaute a écrit : “lorsque mon père a promis de rejoindre l’entreprise familiale, Harley Davidson”.

