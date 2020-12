Un Indien au chômage âgé de 30 ans a remporté 1 million de dollars lors d’un tirage au sort aux Émirats arabes unis, selon un rapport de presse publié lundi.

Navaneeth Sajeevan a remporté le méga prix en argent lors du tirage au sort des millionnaires du millénaire de Dubaï Duty Free organisé dimanche après avoir choisi la série 345 du millénaire, a rapporté le Gulf News.

Sajeevan, qui vit à Abu Dhabi depuis quatre ans, avait acheté le billet en ligne le 22 novembre.

Sajeevan, originaire de Kasargod au Kerala, purge actuellement sa période de préavis dans son entreprise. Il a été licencié le mois dernier dans le cadre de mesures de coûts dans son entreprise à la suite de la COVID-19[feminine pandémie.

S’adressant à Gulf News, Sajeevan a déclaré: «C’est incroyable. Je me sens béni et heureux. Je partage le prix avec quatre autres collègues et amis. Pourtant, je rapporte 200 000 USD à la maison, ce qui est une somme considérable. «

Sajeevan, qui a un enfant d’un an, est le 171e ressortissant indien à remporter le méga prix DDF, selon l’article de Gulf News. Les expatriés indiens constituent le plus grand nombre d’acheteurs de billets Dubai Duty Free Millennium Millionaire.