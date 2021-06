Un Indien parmi les cinq meilleurs prétendants à la médaille aux Jeux olympiques de Tokyo, selon l’ancien entraîneur Roelant Oltmans

L’ancien entraîneur-chef Roelant Oltmans a choisi l’équipe indienne de hockey masculin parmi les prétendants à la médaille pour le prochain Jeux Olympiques de Tokyo en juillet-août. Dans une conversation perspicace avec « Hockey Te Charcha », une série de podcasts lancée par Hockey India avant les Jeux olympiques, Oltmans a souligné que la force mentale sera un facteur décisif pour que toute équipe réussisse à Tokyo.

« Pour moi, l’Inde fait partie des cinq meilleurs prétendants à une médaille à Tokyo. L’équipe a fait preuve d’une bonne constance en rivalisant avec les meilleures équipes du monde au cours des deux dernières années », a-t-il déclaré. Cependant, Oltmans a mis en garde contre la panique inutile dans les situations de pression.

« L’Inde a déjà montré qu’elle pouvait battre des équipes comme l’Australie, la Belgique et les Pays-Bas. Cependant, le faire aux Jeux olympiques sera une autre affaire. Le facteur décisif lorsque vous essayez de gagner un tel tournoi est la mentalité de l’équipe. « Vous ne pouvez pas paniquer si vous êtes en retard dans un match ou si vous êtes surexcité lorsque vous êtes en avance. Vous devez être en contrôle de chaque situation, a déclaré Oltmans.

L’entraîneur néerlandais prévoit que les conditions météorologiques à Tokyo seront un autre facteur clé. « En termes de condition physique, toutes les meilleures équipes du monde sont au même niveau, donc aucune équipe n’a un avantage évident, mais les conditions météorologiques seront plus favorables pour l’Inde car elle est habituée à ce type de climat.

« Le temps sera certainement plus dur pour les équipes européennes, et elles devront s’y adapter. » Oltmans était l’entraîneur-chef lorsque l’Inde a atteint les quarts de finale des Jeux olympiques de Rio 2016. Il pense que l’équipe a fait des progrès depuis lors. « Préparation l’équipe pour obtenir une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo a toujours été l’objectif principal depuis que je suis devenu directeur de la haute performance chez Hockey India en 2013, puis que je suis devenu entraîneur en chef de l’équipe masculine en 2015.

« L’Inde a fait des progrès à cet égard avec sa position actuelle, et Hockey India a créé les conditions pour que cela se produise grâce à sa configuration professionnelle. « Vous avez besoin d’un bon plan de développement, mais vous avez également besoin des ressources nécessaires pour exécuter un plan. Hockey India et SAI ont joué un rôle important dans la création et l’exécution de ce plan de développement du hockey en Inde », a-t-il ajouté.

