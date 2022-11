Un Indien licencié par Meta partage une photo de ses enfants et demande de l’aide pour trouver un nouvel emploi

Un Indien qui travaillait chez Meta en tant que responsable principal du programme technique a été licencié de manière inattendue et a demandé de l’aide sur LinkedIn dans un développement malheureux. Raju Kadam travaillait chez Meta depuis neuf mois et a déclaré dans un Poste LinkedIn il ne s’attendait pas à être licencié puisqu’il avait obtenu « de bons résultats dans tous les domaines » depuis qu’il s’était joint à l’entreprise. Meta a licencié 11 000 employés, soit environ 13% de ses effectifs, car il fait face à la baisse des revenus et aux problèmes plus larges de l’industrie technologique, selon le PDG Mark Zuckerberg dans une lettre aux employés envoyée mercredi.

Kadam a remercié ses collègues et a déclaré que son travail chez Meta lui manquerait. Il a exhorté les autres employés qui avaient été licenciés en masse à rester forts. “Cela étant dit, je suis sous visa H1-B et mon horloge pour quitter les États-Unis a commencé aujourd’hui. Je contacte tous les Metamates, les relations, la communauté LinkedIn pour m’aider à trouver un emploi, sinon je dois quitter les États-Unis avec mes enfants. Je suis aux États-Unis depuis 16 ans et j’ai vu 2008, 2015 (pétrole), 2020 ralentissements mais je n’ai jamais perdu mon emploi. Mes 2 fils (Arjun – superman, Yash -Chicken) sont des citoyens américains, et leurs vies seront impactées », a-t-il écrit dans son article sur LinkedIn.

Partageant une photo de ses enfants, Kadam a demandé un appel à l’action pour l’aider à trouver un nouvel emploi. «Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour leur donner les meilleures chances de réussir aux États-Unis. Par conséquent, j’ai besoin d’un nouvel emploi aux États-Unis dès que possible », a-t-il ajouté dans son message. La réponse à son appel à l’aide a été «écrasante» selon ses propres mots. Les gens ont apporté des suggestions et des offres d’emploi, en plus d’un flux de soutien.

Dans une autre conséquence malheureuse des licenciements massifs, un Indien a déménagé au Canada pour un emploi chez Meta, pour être renvoyé en deux jours. Selon son profil LinkedIn, Himanshu V est diplômé de l’IIT-Kharagpur et a déjà travaillé pour des marques comme GitHub, Adobe et Flipkart. “J’ai déménagé au Canada pour rejoindre #Meta et 2 jours après mon arrivée, mon voyage a pris fin car je suis touché par la mise à pied massive”, a écrit Himanshu dans son article sur LinkedIn.

