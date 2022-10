Un Indien arrêté de transporter Gulab Jamuns à l’aéroport de Phuket, voici ce qui s’est passé ensuite

Les contrôles de sécurité dans les aéroports du monde entier ont des directives particulières sur ce qui peut et ne peut pas être emporté à bord, que ce soit dans les bagages enregistrés ou les bagages à main. Lors de voyages à l’étranger, en particulier, certains produits alimentaires sont définitivement interdits et, si ces produits sont identifiés dans les bagages du passager, les agents de l’aéroport les éliminent rapidement. Himanshu Devgan, un touriste indien à Phuket, a récemment eu un incident similaire lorsqu’on lui a dit qu’il ne pouvait pas apporter une boîte de gulab jamuns dans l’avion.

Devgan, cependant, a fait quelque chose d’inattendu plutôt que de jeter les friandises sucrées. L’Indien en lui ne pouvait pas supporter de voir la menace gaspillée, il a donc pris la décision d’offrir les gulab jamuns aux agents du contrôle de sécurité.

Devgan, qui se définit comme un chanteur et artiste sur Instagram, a posté une vidéo du moment où il a ouvert la boîte de gulab jamuns et l’a offerte au personnel de l’aéroport de Phuket.

Himanshu a également documenté les réactions des officiels dans la vidéo virale alors qu’ils essayaient la délicieuse délicatesse.

Le texte de la vidéo disait : « Quand ils nous ont interdit de porter des gulab jamuns au contrôle de sécurité, nous avons décidé de partager notre bonheur avec eux. Aéroport de Phuket.” Devgan a sous-titré la vidéo réconfortante comme “Bon début de journée!” La vidéo Instagram, qui a été publiée le 24 septembre, a reçu plus d’un million de vues et compte plus de 62,4 000 likes à ce jour.

La section des commentaires regorge de commentaires d’utilisateurs qui ont loué le choix de Devgan d’offrir les gulab jamuns comme étant mieux adaptés que les éléments jetés.

Un utilisateur a écrit: “Meilleur usage au lieu de se transformer en déchet.” Un autre utilisateur a écrit: “Au lieu de se battre avec le personnel, ces gars-là choisissent la gentillesse et répandent l’amour.” Quelques utilisateurs ont ensuite partagé des incidents similaires qu’ils ont vécus et l’un d’eux a déclaré: «Ah j’ai eu la même expérience, nous avons fait la même chose avec notre rasgulla, nous l’avons partagé avec tout le monde à l’aéroport. “F

