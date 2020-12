L’américano-indien Rahul Dubey, qui avait ouvert les portes de son domicile à Washington DC à plus de 70 personnes manifestant contre le meurtre de George Floyd, a été salué parmi les héros de 2020 par le magazine TIME, rendant hommage à ceux qui sont allés au-delà de l’appel. de devoir cette année. Dans les « Héros de 2020 », la publication a également nommé les pompiers volontaires australiens qui ont tout risqué pour assurer la sécurité de leur pays, les propriétaires de stands de nourriture Jason Chua et Hung Zhen Long à Singapour qui ne laisseraient personne avoir faim pendant le COVID-19[feminine pandémie, le pasteur Reshorna Fitzpatrick et son mari l’évêque Derrick Fitzpatrick de Chicago, qui ont transformé leur église pour soutenir leur communauté pendant l’année éprouvante.

Un livreur de journaux Greg Dailey, qui a lancé un service de dépôt d’épicerie à la mi-mars pour toute personne dans le besoin le long de sa route papier et a depuis fourni plus de 140 maisons et mené plus de 1000 courses d’épicerie dans le comté de Mercer, dans le New Jersey, a également été nommé par le magazine.

Des citoyens fournissant de la nourriture et des abris à ceux qui en ont besoin aux bénévoles qui ont protégé leurs voisins des catastrophes naturelles, ces héros sont allés au-delà de l’appel du devoir en 2020, a déclaré TIME.

TIME a décrit Dubey comme «l’homme qui a donné un abri à ceux qui en ont besoin».

Le 1er juin, alors que des manifestants envahissaient les rues de Washington DC pour protester contre le meurtre de l’Afro-américain Floyd, Dubey était chez lui, non loin de la Maison Blanche.

Après un couvre-feu à 19 heures, il a remarqué des foules dans la rue à l’extérieur, car « la police avait installé des barricades apparemment pour piéger les manifestants et pulvérisait du poivre de Cayenne sur ceux qui restaient. Dubey a décidé de prendre des mesures, a déclaré TIME.

J’ouvre ma porte et je me mets à crier, entre! », Dit Dubey, qui travaille dans le secteur de la santé. Tous ces gens grouillaient.

Dubey a déclaré qu’il avait donné refuge à environ 70 manifestants chez lui, les hébergeant pendant la nuit pour éviter les violations du couvre-feu.

Les gens toussaient, pleuraient, des étrangers versaient du lait dans les yeux des étrangers, a déclaré Dubey.

Ils partageaient des informations, notaient les chiffres des esclaves sous caution. C’était cette vraie camaraderie.

Un rapport publié dans TIME a déclaré que Dubey affirmait que les policiers avaient tenté à plusieurs reprises de pénétrer dans son sanctuaire ce soir-là: se faisant passer pour des manifestants essayant de pénétrer à l’intérieur et tentant d’intercepter la livraison de pizza qu’il avait commandée pour ses invités.

La décision d’ouvrir sa porte a été motivée par l’instinct, dit Dubey près de six mois plus tard. C’est ce qu’il fallait.

Pour son acte, Dubey avait été salué comme un héros et un sauveur alors que ceux qui s’étaient réfugiés chez lui commençaient à tweeter à ce sujet.

Rahul a sauvé des vies hier soir », avait écrit un militant de Black Lives Matter sur Twitter.

« Il a terminé cela avec un discours inspirant sur le fait de ne pas abandonner et de poursuivre le combat pacifique. Quel type. Merci, Rahul. »

Dubey avait déclaré à BuzzFeed News que ce n’était pas un choix d’ouvrir sa porte et de fournir un refuge aux manifestants pour la plupart jeunes.

Si vous aviez vu ce qui se passait sous mes yeux, il n’y avait pas le choix. Les gens étaient aspergés de poivre, battus et jetés au sol », avait-il déclaré au média.

J’espère que mon fils de 13 ans grandira pour être aussi incroyable qu’eux », a déclaré Dubey cité par WJLA News.

Floyd, 46 ans, est décédé à Minneapolis le 25 mai lorsqu’un policier blanc l’a cloué au sol et s’est agenouillé sur son cou alors qu’il haletait.

Les images, qui sont devenues virales, montraient Floyd implorant l’officier, disant qu’il ne pouvait pas respirer. Les quatre policiers vus dans les images ont depuis été inculpés.

Sa mort a déclenché de violentes manifestations dans tout le pays, une partie des manifestants ayant recours au pillage et aux émeutes à travers le pays, laissant derrière eux une traînée de destruction.