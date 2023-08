Un incontournable pour les fans d’horreur

Les joueurs de jeux de société expérimentés auront peut-être plus de facilité à suivre toutes les pièces mobiles, mais les fans plus occasionnels pourraient trouver certains aspects plus difficiles. Comme tous les jeux, il y a une courbe d’apprentissage, et vous vous retrouverez probablement collé au manuel d’instructions pendant les premiers tours, et vous réaliserez peut-être après qu’il sera trop tard que vous avez oublié de faire quelque chose d’important à votre tour.

Juste un exemple : chaque fois qu’un intrus franchit une porte, il fait du bruit, ce qui nécessite de piocher un jeton « bruit ». Une fois votre tour terminé, vous devez lancer deux dés pour voir si vous devez remettre le jeton dans la réserve ou le remettre au joueur Sawyer, qui l’utilise ensuite comme jeton « peur » pour faire avancer le compteur de panique, entre autres. . C’est un élément nécessaire de la mécanique, mais il est facile de le négliger. De plus, de petits ajouts, comme les cubes que vous êtes censé avancer sur les cartes de joueur individuelles pour indiquer le nombre d’actions que vous avez effectuées par tour, peuvent sembler inutiles, tout comme la petite « boîte de congélation » en carton destinée à contenir le paquet d’objets. Cela a l’air très cool, sans jeu de mots, et c’est un joli rappel au film, mais y mettre les cartes n’est qu’une autre étape dans un jeu qui en a déjà beaucoup. (Heureusement, vous pouvez ignorer ces deux éléments sans aucun effet négatif.)