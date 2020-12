Une femme de 51 ans a été attaquée au hasard par un inconnu qui a jeté une brique la frappant à Manhattan jeudi après-midi.

La femme, identifiée comme Lisa Cavanaugh, a été attaquée par derrière à Midtown sur la troisième avenue entre les 47e et 48e rues.

L’attaque s’est produite en plein jour vers 14 heures, fermez les bureaux du Midtown du sénateur Chuck Schumer.

Cavanaugh travaille comme agent de recrutement et de nomination pour le gouverneur Andrew Cuomo.

Cet homme est recherché dans le cadre d’une agression contre une femme qui a été frappée à la tête avec une brique alors qu’elle marchait près de Grand Central Terminal jeudi après-midi.

La femme, 51 ans, a été frappée près de la Third Avenue et de la East 48th Street vers 14h15.

Rien n’a été dit par le suspect avant ou après l’attaque. A gauche la brique peut être vue couchée

La police a déclaré qu’aucun mot n’avait été échangé entre les deux hommes avant l’attaque non provoquée. Le suspect s’est glissé derrière elle, selon le Daily News.

La victime a été transportée à l’hôpital dans un état stable.

Cavanaugh est restée consciente, mais avait besoin de points de suture à l’hôpital Bellevue pour lui coudre une entaille à la tête.

La police affirme qu’elle continue de rechercher un suspect. Aucune arrestation n’a été effectuée.

L’attaque aléatoire survient au milieu d’une montée de la criminalité à New York, qui a été exacerbée par la pandémie COVID-19.

Le dernier rapport sur la criminalité montre que si les agressions en novembre étaient de 5,2% inférieures à celles de novembre 2019, les fusillades et les meurtres sont en augmentation.

La brique était de grande taille et s’adressait directement à la femme, en tant que membre du personnel de Cuomo

La zone où l’attaque a eu lieu a été enregistrée pendant que la police enquêtait sur le crime

L’homme s’est enfui de la scène. Les agents ont lancé une recherche pour lui dans les environs et dans le centre de transit

Une attaque s’est produite en milieu de journée pendant ce qui est normalement une partie animée de la ville

Les incidents de fusillade dans la ville au cours des 11 premiers mois de 2020 ont atteint des niveaux jamais vus depuis des années, a déclaré le NYPD.

Vingt-huit personnes ont été assassinées dans les cinq arrondissements le mois dernier – cinq de plus que ce qui a été tué en novembre dernier.

Cette année a également vu une augmentation de 38,4% du nombre de victimes assassinées à New York par rapport à l’année dernière.

Le maire Bill de Blasio a déclaré aux journalistes lors de son briefing à l’hôtel de ville plus tôt ce mois-ci que la flambée des crimes violents cette année peut être liée à une « tempête absolument parfaite » qui a frappé New York cette année.

Les taux de criminalité ont augmenté à New York au cours des 11 derniers mois, au milieu de l’épidémie de COVID-19 qui a fait des ravages et de sa police. Alors que les agressions en novembre étaient de 5,2% inférieures à celles de novembre 2019, les fusillades et les meurtres sont en hausse

« Vous ne pouvez pas combiner une crise sanitaire massive, des dizaines de milliers de personnes décédées, des hôpitaux débordés, l’économie est fermée, les écoles sont fermées, les lieux de culte fermés, la société n’a pas ses amarres normales en même temps, une crise de justice sociale … dit le maire.

«Allez, ce n’est pas comme tout ce que nous avons vu dans notre histoire et je crois pas comme quoi que ce soit que nous reverrons dans nos vies.

Le commissaire du département de police de New York, Dermot Shea, blâme la nouvelle mesure de réforme de la mise en liberté sous caution de l’État.

Le commissaire de police de New York, Dermot Shea, a déclaré que la ville était sur le point d’établir un record de 14 ans pour la plupart des incidents de violence armée en une seule année

Le haut flic de New York, Shea, a déclaré à NY1: « Nous avons procédé à un nombre impressionnant d’arrestations d’armes à feu, en retirant des armes des rues à des criminels, le faisant presque toujours sans qu’un coup de feu soit tiré. »

Shea a ajouté: « Mais quand vous regardez trois jours plus tard, quatre jours plus tard, ces individus sont de retour dans la rue, commettant plus de violence armée. »

Shea a affirmé que les politiques progressistes qui encouragent la réforme de la justice pénale rendent la ville plus dangereuse.

«Jusqu’à ce que nous arrivions à cette réalisation en tant que société – est-ce ce que nous voulons? il a dit.

«C’est bien d’avoir des discussions philosophiques sur« mettre fin à l’incarcération de masse »et« mettre fin à l’incarcération », mais vous ne voulez pas le faire en transformant le public innocent en prisons dans leurs propres appartements et maisons.